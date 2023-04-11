Щоб виростити гарний врожай: чим удобрювати город навесні та як це зробити правильно

Уже на всій території країни прийшло весняне тепло. А отже, й час для садівників та садівниць активно займатися посівною. Та, щоб врожай краще вродив, необхідно не забувати про підживлення землі. Сьогодні поговоримо про те, чим удобрювати город навесні та як це робити.

Чим удобрювати город навесні та як це зробити

Перегній

Це один із найпопулярніших видів добрива для землі. Перегній — це органічне добриво, яке містить багато поживних речовин, таких як азот, фосфор та калій. Він здатен покращити стан ґрунту та забезпечити його необхідними поживними речовинами.

Та пам’ятай: свіжий гній у грядки вносити не можна, оскільки він дуже концентрований для рослин і вони можуть загинути.

Найкраще почекати кілька років, щоб він добре перегнив.

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Для того щоб культури отримали максимум користі від добрива, посип ним грядку та рівномірно розподіли по території, розбиваючи великі шматки граблями.

Використовуй не більше ніж 6 кг перегною на 1 кв. м землі.

Компост

Компост є чудовим природним добривом для рослин, оскільки містить багато необхідних живильних елементів. Він формується з органічних речовин, таких як фрукти, овочі, листя та інші рослини, які розкладаються під дією корисних мікроорганізмів.

У своєму складі компост містить азот, фосфор, калій та інші живильні речовини, які рослини потребують для здорового росту та розвитку.

Крім того, він має певні переваги для ґрунту, такі як покращення його структури, збільшення водопроникності та утримання вологи. Це добриво варто додавати у землю навесні перед засівом.

Як удобрювати землю компостом

Найкраще удобрювати землю віком близько чотирьох років. Свіжий компост використовувати небажано через велику кількість азоту у ньому.

Добриво варто розкидати по ділянці за три – чотири тижні до посадки овочів та перекопати на глибину 5 см.

Мінеральні добрива

Мінеральні добрива, такі як азотні, фосфатні та калійні добрива, містять різні поживні речовини, які рослини потребують для росту та розвитку. Вони можуть бути виготовлені з природних джерел, як-от кам’яна фосфатна порода, калійна сіль, чи з використанням хімічних речовин.

Ці добрива швидко та ефективно забезпечують рослини живильними елементами, яких вони потребують для здорового росту та розвитку.

Як удобрювати землю мінеральними добривами

Виробники таких добрив вказують правила використання їхньої продукції. Важливо дотримуватися інструкцій із застосування штучних добрив та не перевищувати рекомендовану дозу, щоб уникнути можливих проблем з рослинами та забруднення довкілля.

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