В Киеве открывают еще два моста через Днепр — стоит ли водителям радоваться

Добраться с правого на левый берег и наоборот в Киеве весной было проблематично, ведь не все мосты функционировали. Из-за этого возникали пробки.
Однако сейчас город немного приходит в себя от активных попыток российских оккупантов взять столицу “за три дня”.
Возвращаются к жизни не только заведения и люди, восстанавливается и транспортная инфраструктура.
Поэтому мэр Киева Виталий Кличко объявил, что с 20 июня в Киеве возобновят движение по мостам Метро и Патона.
Теперь между правым и левым берегами функционируют целых пять мостов:
Также возобновляется работа общественного транспорта. Теперь через мост Патона снова ездят четыре автобусных и два троллейбусных маршрута.
Также возобновлена работа троллейбусного маршрута № 36, курсирующего от улицы Северной до станции метро Святошино.
Список всех актуальных маршрутов в Киеве можно просмотреть по этой ссылке.
Местные власти призывают граждан соблюдать ПДД, пропускать скорые и спасательные машины, а также грузы с гуманитарной помощью.
Трафик автомобилей в Киеве увеличивается с каждым днем, многие возвращаются домой. Однако вместе с этим увеличиваются и очереди заправки. Чтобы быть в курсе, какие АЗС работают, смотри онлайн-карту в реальном времени.