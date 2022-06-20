В Киеве открывают еще два моста через Днепр — стоит ли водителям радоваться

Добраться с правого на левый берег и наоборот в Киеве весной было проблематично, ведь не все мосты функционировали. Из-за этого возникали пробки.

Однако сейчас город немного приходит в себя от активных попыток российских оккупантов взять столицу “за три дня”.

Возвращаются к жизни не только заведения и люди, восстанавливается и транспортная инфраструктура.

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Поэтому мэр Киева Виталий Кличко объявил, что с 20 июня в Киеве возобновят движение по мостам Метро и Патона.

Теперь между правым и левым берегами функционируют целых пять мостов:

Дарницкий Северный Южный мост Метро мост Патона

Также возобновляется работа общественного транспорта. Теперь через мост Патона снова ездят четыре автобусных и два троллейбусных маршрута.

Автобусные маршруты:

№ 51: ст. метро Красный Хутор — ст. метро Лыбидская.

№ 55: Дарницкая площадь — ст. метро Дворец Спорта.

№ 115: Контрактовая площадь — Дом культуры.

№ 118: ст. метро Черниговская — ст. метро Политехнический институт.

Троллейбусные маршруты:

№ 43: Дарницкая площадь — Кибцентр.

№ 50: ул. Милославская — ст. метро Лыбидская.

Также возобновлена ​​работа троллейбусного маршрута № 36, курсирующего от улицы Северной до станции метро Святошино.

Список всех актуальных маршрутов в Киеве можно просмотреть по этой ссылке.

Местные власти призывают граждан соблюдать ПДД, пропускать скорые и спасательные машины, а также грузы с гуманитарной помощью.

Трафик автомобилей в Киеве увеличивается с каждым днем, многие возвращаются домой. Однако вместе с этим увеличиваются и очереди заправки. Чтобы быть в курсе, какие АЗС работают, смотри онлайн-карту в реальном времени.