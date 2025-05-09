Чем подкормить розы в мае — твои секреты цветочной роскоши

Фото Pixabay В мае розы активно растут и формируют бутоны, поэтому очень важно подкормить их именно в этот момент. Опытные цветоводы советуют сочетать органические и минеральные удобрения и обязательно учитывать возраст растений и погодные условия. Подробно, чем подкормить розы в мае рассказываем в материале. Как подкормить розы в мае Прежде чем вносить любые удобрения, тщательно разрыхли и увлажни землю вокруг кустов. Так питательные вещества быстрее попадут к корневой системе. Подкармливай при температуре воздуха не ниже +10…+15°C, желательно в пасмурный день или вечером, чтобы избежать ожогов листьев.Имей в виду, что в первый год после посадки кусты не нуждаются в подкормке. А со второго года лучше отдать предпочтение органическим удобрениям, таким как настой навоза или птичьего помета. Взрослые кусты нуждаются в постоянной подкормке как органическими, так и минеральными удобрениями — только так можно достичь обильного цветения. Читать по теме Чем подкормить розы весной, чтобы цветение радовало как можно дольше Читай, чем подкормить розы весной – в материале. Чем подкормить розы в мае: график по неделям месяца Подкормка роз в первую неделю мая В это время идет пробуждение кустов и интенсивный рост побегов и листьев, цветам нужно прибавить сил для роста. Возьми такие удобрения: Аммиачная селитра: 10–15 г на 10 л воды, поливай под корень, не на листья. Альтернатива: настой коровяка (1:10), настаивай 5–7 дней, перед использованием разбавь еще 1:2. Подкормка роз во вторую неделю мая Растения закладывают бутоны, так что важно дать цветам потенциал для развития. Лучшие варианты: Комплексное минеральное удобрение для роз (азот+фосфор+калий), подкармливать нужно согласно инструкции; Настой сорняков с содой (три четверти зеленой массы в бочке + 2 ст. ложки соды на 10 л воды), настаивай 5-7 дней, процеди, разбавь 3:10, опрыскивай по листьям. Подкормка роз в третью неделю мая В это время можно усилить формирование цветочных почек. Возьми: Суперфосфат+сульфат калия: по 10 г каждого на 10 л воды. Птичий помет (перепел или куриный): разведи 1:20, дай настояться, затем разбавь еще 1:3 и полей. Подкормка роз в четвертую неделю мая Подкармливать в этот период следует, чтобы сделать цветение ярким, обильным и продолжительным. Древесный пепел: сухой — 200 г на 1 м², россыпь и внеси в грунт, или сделай раствор — 30 г пепла на 10 л воды, дай настояться сутки, полей под корень. Калимагнезия (при необходимости): 15 г на 10 л воды — для яркого цвета и стойкости цветов. Подкармливать розы следует раз в 7–10 дней, чередуя органические и минеральные удобрения. И обязательно предварительно поливай кусты, иначе можешь пожечь корни. Раньше мы рассказывали, чем дешево подкормить розы и как сделать удобрение из того, что есть под рукой.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter