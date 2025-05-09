Чем подкормить розы в мае — твои секреты цветочной роскоши

В мае розы активно растут и формируют бутоны, поэтому очень важно подкормить их именно в этот момент. Опытные цветоводы советуют сочетать органические и минеральные удобрения и обязательно учитывать возраст растений и погодные условия.

Подробно, чем подкормить розы в мае рассказываем в материале.

Как подкормить розы в мае

Прежде чем вносить любые удобрения, тщательно разрыхли и увлажни землю вокруг кустов. Так питательные вещества быстрее попадут к корневой системе. Подкармливай при температуре воздуха не ниже +10…+15°C, желательно в пасмурный день или вечером, чтобы избежать ожогов листьев.

Имей в виду, что в первый год после посадки кусты не нуждаются в подкормке. А со второго года лучше отдать предпочтение органическим удобрениям, таким как настой навоза или птичьего помета.

Взрослые кусты нуждаются в постоянной подкормке как органическими, так и минеральными удобрениями — только так можно достичь обильного цветения.

Чем подкормить розы в мае: график по неделям месяца

Подкормка роз в первую неделю мая

В это время идет пробуждение кустов и интенсивный рост побегов и листьев, цветам нужно прибавить сил для роста. Возьми такие удобрения:

Аммиачная селитра : 10–15 г на 10 л воды, поливай под корень, не на листья.

: 10–15 г на 10 л воды, поливай под корень, не на листья. Альтернатива: настой коровяка (1:10), настаивай 5–7 дней, перед использованием разбавь еще 1:2.

Подкормка роз во вторую неделю мая

Растения закладывают бутоны, так что важно дать цветам потенциал для развития. Лучшие варианты:

Комплексное минеральное удобрение для роз (азот+фосфор+калий), подкармливать нужно согласно инструкции;

(азот+фосфор+калий), подкармливать нужно согласно инструкции; Настой сорняков с содой (три четверти зеленой массы в бочке + 2 ст. ложки соды на 10 л воды), настаивай 5-7 дней, процеди, разбавь 3:10, опрыскивай по листьям.

Подкормка роз в третью неделю мая

В это время можно усилить формирование цветочных почек. Возьми:

Суперфосфат+сульфат калия : по 10 г каждого на 10 л воды.

: по 10 г каждого на 10 л воды. Птичий помет (перепел или куриный): разведи 1:20, дай настояться, затем разбавь еще 1:3 и полей.

Подкормка роз в четвертую неделю мая

Подкармливать в этот период следует, чтобы сделать цветение ярким, обильным и продолжительным.

Древесный пепел : сухой — 200 г на 1 м², россыпь и внеси в грунт, или сделай раствор — 30 г пепла на 10 л воды, дай настояться сутки, полей под корень.

: сухой — 200 г на 1 м², россыпь и внеси в грунт, или сделай раствор — 30 г пепла на 10 л воды, дай настояться сутки, полей под корень. Калимагнезия (при необходимости): 15 г на 10 л воды — для яркого цвета и стойкости цветов.

Подкармливать розы следует раз в 7–10 дней, чередуя органические и минеральные удобрения. И обязательно предварительно поливай кусты, иначе можешь пожечь корни.

Раньше мы рассказывали, чем дешево подкормить розы и как сделать удобрение из того, что есть под рукой.

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