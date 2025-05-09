Чим підживити троянди у травні — твої секрети квіткової розкоші

У травні троянди активно ростуть і формують бутони, тому вкрай важливо підживити їх саме в цей момент. Досвідчені квітникарі радять поєднувати органічні та мінеральні добрива і неодмінно враховувати вік рослин та погодні умови.

Детально, чим підживити троянди у травні — розповідаємо у матеріалі.

Як і чим підживити троянди в травні

Перш ніж вносити будь-які добрива, ретельно розпуши та зволож землю навколо кущів.. Так поживні речовини швидше дістануться кореневої системи. Підживлюй при температурі повітря не нижче +10…+15°C, бажано в похмурий день або ввечері, щоб уникнути опіків листя.

Май на увазі, що у перший рік після посадки кущі не потребують підживлення. А з другого року краще віддати перевагу органічним добривам, таким як настій гною або пташиного посліду.

Дорослі кущі потребують постійного підживлення як органічними, так і мінеральними добривами — лише так можна досягти рясного цвітіння.

Чим підживити троянди в травні: графік по тижнях місяця

Підживлення троянд в перший тиждень травня

В цей час йде пробудження кущів та інтенсивний ріст пагонів та листя, квітам потрібно додати сил для росту. Візьми такі добрива:

Аміачна селітра : 10–15 г на 10 л води, поливай під корінь, не на листя.

: 10–15 г на 10 л води, поливай під корінь, не на листя. Альтернатива: настій коров’яку (1:10), настоюй 5–7 днів, перед використанням розбав ще 1:2.

Підживлення троянд в другий тиждень травня

Рослини закладають бутони, тож важливо дати квітам потенціал для розвитку. Найкращі варіанти:

Комплексне мінеральне добриво для троянд (азот+фосфор+калій) — підживлювати потрібно згідно з інструкцією;

для троянд (азот+фосфор+калій) — підживлювати потрібно згідно з інструкцією; Настій бур’янів із содою (три чверті зеленої маси в бочці + 2 ст. ложки соди на 10 л води) — настоюй 5–7 днів, проціди, розбав 3:10, обприскуй по листю.

Підживлення троянд в третій тиждень травня

В цей час можна посилити формування квіткових бруньок. Візьми:

Суперфосфат + сульфат калію : по 10 г кожного на 10 л води.

: по 10 г кожного на 10 л води. Пташиний послід (перепілки або курячий): розведи 1:20, дай настоятися, потім розбав ще 1:3 і полий.

Підживлення троянд в четвертий тиждень травня

Підживлювати в цей період варто, щоб зробити цвітіння яскравим, рясним і тривалим.

Деревний попіл : сухий — 200 г на 1 м², розсип і внеси в ґрунт, або зроби розчин — 30 г попелу на 10 л води, дай настоятися добу, полий під корінь.

: сухий — 200 г на 1 м², розсип і внеси в ґрунт, або зроби розчин — 30 г попелу на 10 л води, дай настоятися добу, полий під корінь. Калімагнезія (за потреби): 15 г на 10 л води — для кольору та стійкості квітів.

Підживлювати троянди варто раз на 7–10 днів, чергуючи органічні й мінеральні добрива. І обов’язково попередньо поливай кущі, інакше можеш попалити коріння.

Раніше ми розповідали, чим дешево підживити троянди і як виготовити добриво з того, що є під рукою.

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