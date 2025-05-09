Чим підживити троянди у травні — твої секрети квіткової розкоші

Фото Pixabay У травні троянди активно ростуть і формують бутони, тому вкрай важливо підживити їх саме в цей момент. Досвідчені квітникарі радять поєднувати органічні та мінеральні добрива і неодмінно враховувати вік рослин та погодні умови. Детально, чим підживити троянди у травні — розповідаємо у матеріалі. Як і чим підживити троянди в травні Перш ніж вносити будь-які добрива, ретельно розпуши та зволож землю навколо кущів.. Так поживні речовини швидше дістануться кореневої системи. Підживлюй при температурі повітря не нижче +10…+15°C, бажано в похмурий день або ввечері, щоб уникнути опіків листя.Май на увазі, що у перший рік після посадки кущі не потребують підживлення. А з другого року краще віддати перевагу органічним добривам, таким як настій гною або пташиного посліду. Дорослі кущі потребують постійного підживлення як органічними, так і мінеральними добривами — лише так можна досягти рясного цвітіння. Читати на тему Чим підживити троянди навесні, щоб цвітіння тішило якомога довше Читай, чим підгодувати троянди навесні — у матеріалі. Чим підживити троянди в травні: графік по тижнях місяця Підживлення троянд в перший тиждень травня В цей час йде пробудження кущів та інтенсивний ріст пагонів та листя, квітам потрібно додати сил для росту. Візьми такі добрива: Аміачна селітра: 10–15 г на 10 л води, поливай під корінь, не на листя. Альтернатива: настій коров’яку (1:10), настоюй 5–7 днів, перед використанням розбав ще 1:2. Підживлення троянд в другий тиждень травня Рослини закладають бутони, тож важливо дати квітам потенціал для розвитку. Найкращі варіанти: Комплексне мінеральне добриво для троянд (азот+фосфор+калій) — підживлювати потрібно згідно з інструкцією; Настій бур’янів із содою (три чверті зеленої маси в бочці + 2 ст. ложки соди на 10 л води) — настоюй 5–7 днів, проціди, розбав 3:10, обприскуй по листю. Підживлення троянд в третій тиждень травня В цей час можна посилити формування квіткових бруньок. Візьми: Суперфосфат + сульфат калію: по 10 г кожного на 10 л води. Пташиний послід (перепілки або курячий): розведи 1:20, дай настоятися, потім розбав ще 1:3 і полий. Підживлення троянд в четвертий тиждень травня Підживлювати в цей період варто, щоб зробити цвітіння яскравим, рясним і тривалим. Деревний попіл: сухий — 200 г на 1 м², розсип і внеси в ґрунт, або зроби розчин — 30 г попелу на 10 л води, дай настоятися добу, полий під корінь. Калімагнезія (за потреби): 15 г на 10 л води — для кольору та стійкості квітів. Підживлювати троянди варто раз на 7–10 днів, чергуючи органічні й мінеральні добрива. І обов’язково попередньо поливай кущі, інакше можеш попалити коріння. Раніше ми розповідали, чим дешево підживити троянди і як виготовити добриво з того, що є під рукою.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: сад і город Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter