Чим підживити троянди у квітні: бюджетно, проте твій сад розквітне по-королівськи

Троянди — одні з найвідоміших та найулюбленіших квітів у світі. Квітень — чарівна пора, коли троянди прокидаються після зимового сну, пускають перші листочки й мріють про буяння пелюсток. І саме зараз — ідеальний час, щоб їх підживити, аби влітку вони потішили тебе справжнім королівським балом аромату й кольору.

Читай у матеріалі, чим і як правильно удобрити троянди у квітні, щоб отримати пишне цвітіння.

Чим підживити троянди у квітні

Якщо ти початківець у городництві або ж давно захоплюєшся темою садівництва — ми підготували поради чим підживити троянди у квітні. Тепла погода сприяє підгодівлі.

Настій коров’яку або пташиного посліду

Якщо маєш доступ до фермерських добрив — чудово. Настій коров’яку (1:10) або посліду (1:20) розводь водою та поливай навколо кущів, але не по листках.

Це багата органіка, яка дає трояндам потужний поштовх.

Деревний попіл

Попіл від дров — це джерело калію, фосфору й кальцію. Посип його навколо куща (1-2 столові ложки під кожен) і злегка вкопай у ґрунт.

Результат: міцні стебла, рясне цвітіння, стійкість до хвороб.

Бананова шкірка

Так, саме те, що ти зазвичай викидаєш! Подрібни бананову шкірку і закопай навколо куща.

У ній є магній, калій, фосфор — усе, що потрібно троянді на старті сезону.

Яєчна шкаралупа

Подрібнена шкаралупа — джерело кальцію, який допомагає укріплювати клітини рослин. Додай трохи до ґрунту — і троянди будуть тобі вдячні.

Часникова вода — захист від хвороб

Прокип’яти кілька зубців часнику у воді, охолоди й обприскай троянди — це природний захист від грибків та шкідників, а ще — профілактика чорної плямистості.

Після підживлення обов’язково замульчуй ґрунт — тирсою, компостом або навіть скошеною травою. Так ти збережеш вологу і влаштуєш трояндам “спа-салон”.

Навіть завдяки підручним засобам твій сад може перетворитися на ароматну оранжерею. Дай трояндам усе найкраще — і вони обдарують тебе розкішним цвітінням.

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