Как приготовить бургундскую смесь: что известно о веществе, которое сохраняет урожай

Чтобы урожай не съели вредители или не повредили болезни, нужно ухаживать за растениями и опрыскивать их специальными веществами. Одной из популярных смесей, используемых садовниками и огородниками, является бургундская смесь.

Читай в материале, как приготовить бургундскую смесь и зачем она используется.

Что такое бургундская смесь

Бургундскую смесь используют для профилактики и лечения плодовых, овощных, ягодных, бахчевых, цитрусовых, цветочных и других культур от комплекса болезней растений и уничтожения паразитных грибов.

В составе этой смеси активным веществом является медный купорос и кальцинированная сода.

Как приготовить бургундскую смесь 1%

Для приготовления бургундской смеси 1% нужно подогреть 5 л воды и развести в ней 100 г медного купороса. Затем в отдельном сосуде развести 100 г соды на 5 л воды. Соединить оба раствора, вливая купорос в соду тонкой струей и постоянно помешивая.

Как приготовить бургундскую смесь 3%

Чтобы приготовить бургундскую смесь 3%, нужно 300 г медного купороса растворить в 1 л воды. Отдельно растворить 300 г кальцинированной соды и растворить в 9 л воды. Далее надо смешать эти жидкости, вливая раствор с медным купоросом в содовый раствор.

Перед применением и заливкой в опрыскиватель бургундскую смесь лучше профильтровать.

В чем разница между бургундской и бордоской смесями

Часто садоводы и огородники думают над вопросом: “Что лучше бордоская смесь или бургундская?”

Особенность бургундской смеси состоит в том, что она обладает лучшей растворимостью, практически не создает осадка, через это опрыскиватель меньше забивается. В остальном бургундская и бордоская смесь одинаковы в приготовлении и применении, а отличаются только щелочными компонентами.

Читай также, что такое обработка медным купоросом весной: как не навредить эффективным препаратом.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.