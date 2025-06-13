Як приготувати бургундську суміш: що відомо про речовину, яка зберігає врожай

Щоб урожай не з’їли шкідники або хвороби, треба доглядати за рослинами та вчасно оприскувати їх спеціальними речовинами. Однією з популярних сумішей, яку використовують садівники та городники, є бургундська суміш.

Читай у матеріалі, як приготувати бургундську суміш та для чого вона використовується.

Що таке бургундська суміш

Бургундську суміш використовують для профілактики і лікування плодових, овочевих, ягідних, баштанних, цитрусових, квіткових та інших культур від комплексу хвороб рослин і знищення паразитних грибів.

У складі цієї суміші активною речовиною є мідний купорос та кальцинована сода.

Як приготувати бургундську суміш 1%

Для приготування бургундської суміші 1% треба підігріти 5 л води й розвести в ній 100 г мідного купоросу. Потім в окремій посудині розвести 100 г соди на 5 л води. З’єднати обидва розчини, вливаючи купорос у соду тонким струменем та постійно помішуючи.

Як приготувати бургундську суміш 3%

Щоб приготувати бургундську суміш 3%, треба 300 г мідного купоросу розчинити в 1 л води. Окремо розчинити 300 г кальцинованої соди розчинити у 9 л води. Змішати ці рідини, вливаючи розчин з мідним купоросом у содовий розчин.

Перед застосуванням та заливкою в обприскувач бургундську суміш краще профільтрувати.

У чому різниця між бургундською та бордоською сумішами

Часто садівники й городники думають над питанням: “Що краще бордоська суміш чи бургундська?”

Особливість бургундської суміші полягає в тому, що вона має кращу розчинність, практично не створює осаду, через це обприскувач менше забивається. В іншому бургундська і бордоська суміш однакові в приготуванні й застосуванні, а відрізняються лише лужними компонентами.

Читай також, що таке обробка мідним купоросом навесні: як не нашкодити ефективним і небезпечним препаратом.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!