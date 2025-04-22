Обробка мідним купоросом навесні — як не нашкодити ефективним і небезпечним препаратом

Мідний купорос — це суперефективний засіб для боротьби з хворобами рослин, тому його активно використовують майже всі садівники. Завдяки своїм фунгіцидним властивостям, він допомагає захистити сад від різних інфекцій та зберегти здоров’я рослин.

Що можна обробляти мідним купоросом весною і як це зробити — розказуємо у матеріалі.

Обробка мідним купоросом навесні

Мідний купорос ефективно бореться проти грибків та бактерій, до того ж він не тільки знищує збудників хвороб, але й допомагає рослинам стати стійкішими до різних інфекцій. Його перевага ще й у тому, що він діє навіть за низьких температур — близько +5..+6 градусів, тому його можна використовувати ранньою весною.

Проте цей препарат має і свої мінуси. Якщо застосовувати його занадто часто або неправильно, мідь накопичується у ґрунті. Це заважає рослинам засвоювати залізо, через що може розвинутися хлороз. Тому важливо суворо дотримуватись дозування і розводити мідний купорос точно за інструкцією.

Ще один недолік — висока кислотність (pH близько 2-3). Щоб її знизити, садівники часто використовують бордоську суміш, яка містить і мідний купорос, і вапно. Однак, багато хто воліє застосовувати мідний купорос у чистому вигляді, попри всі його недоліки.

Що можна обробити мідним купоросом навесні

мідний купорос підходить для обробки яблунь, груш, смородини, аґрусу, вишні;

для обприскування троянд, гортензій та інших багаторічників;

для боротьби із сірою гниллю, плямистістю листя та іншими грибковими хворобами полуниці;

обробити мідним купоросом можна теплиці — для дезінфекції ґрунту та конструкцій від спор грибів та бактерій.

Як приготувати розчин мідного купоросу

Щоб правильно розвести мідний купорос для обприскування дерев, спочатку потрібно підготувати будь-яку неметалеву місткість — це може бути банка чи миска. Залий туди гарячу воду, потім додай потрібну кількість препарату: якщо ти хочеш зробити 1% розчин, знадобиться 100 г, для 3% — 300 г, а для 7% — вже 700 г. Ретельно розмішай, доки всі кристали повністю не розчиняться.

Перелий отриману суміш у відро із заздалегідь відстояною водою. Важливо розрахувати об’єм так, щоб у результаті вийшло рівно 10 літрів розчину.

Перед тим як заливати розчин у розпилювач, обов’язково проціди його, щоб уникнути засмічення. Хоча мідний купорос не надто токсичний для людини, краще перед обробкою вдягнути респіратор.

Обприскувати рослини потрібно в суху та безвітряну погоду, використовуючи розпилювач з великими краплями. Навесні краще користуватися 3% розчином. Намагайся покрити ним усі гілки, стовбур і не забудь про ґрунт під деревом. Для його знезараження краще використовувати міцніший розчин — 7%.

Якщо ж ти помічаєш хворі дерева влітку або на початку осені, і на них вже є плоди, дій обережно: використовуй лише 1% розчин і роби обробку мінімум за 15 днів до збирання врожаю. Це дасть час речовині повністю розкластися і не зашкодить плодам.

Раніше ми розповідали, як приготувати бордоську суміш.

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