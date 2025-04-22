Садівництво та город

Обробка мідним купоросом навесні — як не нашкодити ефективним і небезпечним препаратом

Ольга Петухова, редакторка сайту 22 Квітня 2025, 14:00
обробка мідним купоросом навесні
Фото Pexels
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