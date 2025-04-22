Обработка медным купоросом весной — как не навредить эффективным и опасным препаратом

Медный купорос — это суперэффективное средство для борьбы с болезнями растений, поэтому его активно используют почти все садоводы. Благодаря своим фунгицидным свойствам он помогает защитить сад от различных инфекций и сохранить здоровье растений.

Что можно обрабатывать медным купоросом весной и как это сделать — рассказываем в материале.

Обработка медным купоросом весной

Медный купорос эффективно борется против грибков и бактерий, к тому же он не только уничтожает возбудителей болезней, но и помогает растениям стать более устойчивыми к разным инфекциям. Его преимущество еще и в том, что он действует даже при низких температурах — около +5…6 градусов, поэтому его можно использовать ранней весной.

Однако этот препарат имеет и свои минусы. Если применять его слишком часто или неправильно, медь скапливается в почве. Это мешает растениям усваивать железо, из-за чего может развиться хлороз. Поэтому важно строго соблюдать дозировку и разводить медный купорос точно по инструкции.

Еще один недостаток — высокая кислотность (pH около 2-3). Чтобы ее снизить, садоводы часто используют бордосскую смесь, содержащую и медный купорос, и известь. Тем не менее многие предпочитают применять медный купорос в чистом виде, несмотря на все его недостатки.

Что можно обработать медным купоросом весной

медный купорос подходит для обработки яблонь, груш, смородины, крыжовника, вишни;

для опрыскивания роз, гортензий и других многолетников;

для борьбы с серой гнилью, пятнистостью листьев и другими грибковыми болезнями клубники;

обработать медным купоросом можно теплицы — для дезинфекции почвы и конструкций от спор грибов и бактерий.

Как приготовить раствор медного купороса

Чтобы правильно развести медный купорос для опрыскивания деревьев, сначала нужно подготовить любую неметаллическую емкость — это может быть банка или миска. Залей туда горячую воду, затем добавь нужное количество препарата: если хочешь сделать 1% раствор, понадобится 100 г, для 3% — 300 г, а для 7% — уже 700 г. Тщательно размешай, пока все кристаллы полностью не растворятся.

Перелей полученную смесь в ведро с заранее отстоявшейся водой. Важно рассчитать объем так, чтобы в результате получилось ровно 10 литров раствора.

Перед тем как заливать раствор в распылитель, обязательно процеди его во избежание засорения. Хотя медный купорос не слишком токсичен для человека, лучше перед обработкой надеть респиратор.

Опрыскивать растения нужно в сухую и безветренную погоду, используя распылитель с большими каплями. Весной лучше воспользоваться 3% раствором. Старайся покрыть им все ветки, ствол и не забудь почву под деревом. Для ее обеззараживания лучше использовать более крепкий раствор — 7%.

Если же ты замечаешь больные деревья летом или в начале осени, и на них уже есть плоды, действуй осторожно: используй только 1% раствор и делай обработку минимум за 15 дней до уборки урожая. Это даст время веществу полностью разложиться и не повредит плодам.

Раньше мы рассказывали, как приготовить бордосскую смесь.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!