Как размножить монстеру в домашних условиях: способы на любой вкус

Люди привыкли у себя дома выращивать разные растения. В частности, хочется иметь какие-то необычные тропические растения. Поэтому начинают выращивать монстеру.

Читай в материале, как размножить монстеру в домашних условиях и какие для этого способы.

Как размножить монстеру из листа

Размножение монстеры листом — один из самых простых способов получить новое растение. Для этого нужно укоренить лист. Этот метод подходит даже новичкам.

Однако будь внимательным (-ой), надо сначала выбрать целый, здоровый лист ярко-зеленого цвета. С помощью чистого острого ножа срезать лист вместе с фрагментом стебля.

Затем поместить его в стакан с водой, чтобы основание было погружено. Воду нужно менять каждые несколько дней, чтобы предотвратить загнивание. Через 2-3 недели должны появиться корешки. Высаживать растение в почву можно, когда корешки достигнут длины около 2 см.

Размножение монстеры воздушными корнями

Для этого способа нужно использовать имеющиеся воздушные корешки, находящиеся на стеблях монстеры. Это значительно увеличивает шанс успешного укоренения.

Найди на растении узел с листьями и воздушным корнем. Оберни его увлажненным мхом сфагнумом и обмотай пленкой. Регулярно увлажняй мох, чтобы создать стабильно влажную среду. Когда корни станут плотными и крепкими, отдели часть стебля ниже узла и посади его в грунт.

Размножение монстеры стеблевыми черенками

Чтобы размножить растение этим способом, используй фрагмент стебля хотя бы с одним узлом, где есть лист или его след.

Нарежь на части. Каждая часть должна иметь узел. Черенки можно ставить в воду или сразу высаживать во влажный, воздухопроницаемый субстрат. Чтобы ускорить процесс, накрой посаженые черенки прозрачной пленкой или банкой, создав минитепличку.

Как размножить монстеру с помощью верхушки

Верхушечный черенок — это часть стебля с 2-3 листьями. Его срезают для омоложения растения или формирования новых экземпляров.

Удали нижние листья, оставив только верхние, и поставь черенок в воду или положи в субстрат. Следи, чтобы листья не касались воды. Укоренение обычно занимает 3-4 недели.

Если ты выращиваешь другие домашние растения, то ранее мы рассказывали, как размножить орхидею.

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