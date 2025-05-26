Как размножить монстеру в домашних условиях: способы на любой вкус

Фото Unsplash Люди привыкли у себя дома выращивать разные растения. В частности, хочется иметь какие-то необычные тропические растения. Поэтому начинают выращивать монстеру. Читай в материале, как размножить монстеру в домашних условиях и какие для этого способы. Как размножить монстеру из листа Размножение монстеры листом — один из самых простых способов получить новое растение. Для этого нужно укоренить лист. Этот метод подходит даже новичкам.Однако будь внимательным (-ой), надо сначала выбрать целый, здоровый лист ярко-зеленого цвета. С помощью чистого острого ножа срезать лист вместе с фрагментом стебля. Затем поместить его в стакан с водой, чтобы основание было погружено. Воду нужно менять каждые несколько дней, чтобы предотвратить загнивание. Через 2-3 недели должны появиться корешки. Высаживать растение в почву можно, когда корешки достигнут длины около 2 см. Размножение монстеры воздушными корнями Для этого способа нужно использовать имеющиеся воздушные корешки, находящиеся на стеблях монстеры. Это значительно увеличивает шанс успешного укоренения. Найди на растении узел с листьями и воздушным корнем. Оберни его увлажненным мхом сфагнумом и обмотай пленкой. Регулярно увлажняй мох, чтобы создать стабильно влажную среду. Когда корни станут плотными и крепкими, отдели часть стебля ниже узла и посади его в грунт. Читать по теме Как размножить денежное дерево: простейшие способы выращивания магического растения процветания Читай, как посадить отросток, какие методы размножения денежного дерева наиболее эффективны и как ухаживать за молодыми растениями — в материале Размножение монстеры стеблевыми черенками Чтобы размножить растение этим способом, используй фрагмент стебля хотя бы с одним узлом, где есть лист или его след. Нарежь на части. Каждая часть должна иметь узел. Черенки можно ставить в воду или сразу высаживать во влажный, воздухопроницаемый субстрат. Чтобы ускорить процесс, накрой посаженые черенки прозрачной пленкой или банкой, создав минитепличку. Как размножить монстеру с помощью верхушки Верхушечный черенок — это часть стебля с 2-3 листьями. Его срезают для омоложения растения или формирования новых экземпляров. Удали нижние листья, оставив только верхние, и поставь черенок в воду или положи в субстрат. Следи, чтобы листья не касались воды. Укоренение обычно занимает 3-4 недели. Если ты выращиваешь другие домашние растения, то ранее мы рассказывали, как размножить орхидею. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter