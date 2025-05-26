Як розмножити монстеру в домашніх умовах: способи на будь-який смак

Люди звикли в себе вдома вирощувати різні рослини. Зокрема хочеться мати якісь незвичні тропічні рослини. Тому починають вирощувати монстеру.

Читай у матеріалі, як розмножити монстеру в домашніх умовах та які для цього є способи.

Як розмножити монстеру з листка

Розмноження монстери листом — один із найпростіших способів отримати нову рослину. Для цього треба вкорінити лист. Цей метод підходить навіть новачкам.

Проте будь уважним (-ою), треба спочатку обрати цілий, здоровий лист яскраво-зеленого кольору. За допомогою чистого гострого ножа зрізати лист разом із фрагментом стебла.

Потім помістити його у склянку з водою, щоб основа була занурена. Воду треба змінювати кожні кілька днів, щоб запобігти загниванню. Через 2-3 тижні мають з’явитися корінці. Висаджувати рослину у ґрунт можна, коли корінці досягнуть довжини близько 2 см.

Розмноження монстери повітряним корінням

Для цього способу треба використати наявні повітряні корінці, які є на стеблах монстери. Це значно збільшує шанс успішного вкорінення.

Знайди на рослині вузол із листком та повітряним коренем. Обгорни його зволоженим мохом сфагнумом і обмотай плівкою. Регулярно зволожуй мох, щоб створити стабільно вологе середовище. Коли корені стануть щільними та міцними, відокрем частину стебла нижче вузла та посади її в ґрунт.

Розмноження монстери стебловими живцями

Щоб розмножити рослину цим способом, використай фрагмент стебла хоча б з одним вузлом, де є лист або його слід.

Наріж на частини. Кожна частина повинна мати вузол. Живці можна ставити у воду або одразу висаджувати у вологий, повітропроникний субстрат. Щоб прискорити процес, накрий посаджені живці прозорою плівкою або банкою, створивши мінітепличку.

Як розмножити монстеру за допомогою верхівки

Верхівковий живець — це частина стебла з 2-3 листками. Його зрізають для омолодження рослини або формування нових екземплярів.

Видали нижнє листя, залишивши тільки верхнє, і постав живець у воду або посади у субстрат. Слідкуй, щоб листя не торкалося води. Укорінення зазвичай займає 3-4 тижні.

Якщо ти вирощуєш інші домашні рослини, раніше ми розповідали, як розмножити орхідею.

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