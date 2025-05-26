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Як розмножити монстеру в домашніх умовах: способи на будь-який смак

Богдана Макалюк, журналістка сайту 26 Травня 2025, 13:45 2 хв.
Як розмножити монстеру в домашніх умовах
Фото Unsplash

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