Как вырастить личи из косточки в домашних условиях: проще, чем ты думаешь

Если ты мечтаешь собственноручно вырастить личи — тропический экзот, который будет удивлять точно такими, как в супермаркете, красными ежиками-плодами — смело берись за дело. Это просто и увлекательно. Как вырастить дерево личи из косточки в домашних условиях — читай проверенные советы.

Что такое личи

Личи — тропическое вечнозеленое дерево с продолговатыми, заостренной формы листьями. Его маленькие красные плоды несколько похожи на клубнику, но с белой мякотью и большой коричневой косточкой. Для созревания им требуется 120-130 дней после окончания цветения. В природе дерево растет высоким — до 35 метров, но при выращивании дома можно сформировать пышную невысокую крону.

Как вырастить личи из косточки дома

Если ты задаешься вопросом, как вырастить личи из косточки в домашних условиях, то объясняем: это довольно простая задача. Рассказываем о процессе пошагово.

Как прорастить семена

купи плоды в магазине, выбирай спелые, с яркой розовой кожурой, ни в коем случае не бери недозрелые зеленоватые или испорченные коричневые фрукты;

отдели мякоть от косточки, лучше проращивать сразу несколько штук, это увеличит шансы на успех;

плотно обмотай семена влажной тканью, или положи в банку с увлажненными ватными дисками и оставь так на 5-7 дней, периодически капая водой на косточки, чтобы обеспечить постоянную влажность. За это время семена набухнут.

Как посадить личи в горшок

предварительно подготовь небольшой глубокий горшок объемом 400-500 мл с универсальным грунтом и торфом. Не забудь сделать в горшке отверстия и положить на дно достаточно большой (до 1,5 см) слой дренажа — чтобы не было застоя влаги;

проросшие семена личи высади в центр горшка корешками вниз, посади сразу несколько косточек — это значительно увеличит шансы вырастить растение. Не погружай семена очень глубоко, достаточно 1-1,5 сантиметров;

Перед посадкой косточку стоит слегка надколоть — росток взойдет быстрее.

полей землю мягкой теплой водой и сверху накрой полиэтиленом или пластиковым стаканом, чтобы образовалась мини-тепличка;

поставь горшок в темное и теплое место (25-28 градусов), можно даже у батареи. Ежедневно поглядывай под пленку, проветривай на 10-15 минут и опрыскивай из пульверизатора, не допуская пересыхания грунта.

Если ты сделаешь все правильно, косточки личи прорастут через 2-3 недели после посадки.

Увидев первый тоненький стебель, сними пленку с горшка и переставь его на хорошо освещенный подоконник. Чтобы растения быстро не тянулись, держи при температуре 20-23 градуса. Как видишь, вырастить личи из косточки совсем просто.

Как ухаживать за личи в домашних условиях

Правила освещения личи

Для хорошего роста растению нужны похожие на тропические условия: теплый, не ниже 20 градусов, воздух, яркое освещение и постоянная умеренная влажность.

Осенью и зимой растению может не хватать природного света, поэтому придется обеспечить ему искусственное освещение. Лучше всего — с помощью фитоламп, которыми придется дополнительно освещать личи утром и вечером, чтобы обеспечить 12-15 часовой световой день.

Не допускай попадания на дерево прямых солнечных лучей, иначе листочки начнут сохнуть и растение зачахнет.

Как правильно поливать и увлажнять личи

Поливай умеренно под корень теплой отстоянной водой. Не допускай пересыхания, но не переувлажняй чрезмерно почву.

После появления первых 4-5 листочков растение можно пересадить в больший горшок. Опрыскивай его дважды в день из пульверизатора. Во время отопительного сезона можно рядом поставить увлажнитель воздуха, так ты легко поддержишь оптимальный (70-80%) уровень влажности.

Как подкармливать личи в горшке

Подкармливай растение, начиная с трех месяцев. Сначала — азотным удобрением, для наращивания зеленой массы. Пригодится такой раствор: 1 г кальциевой селитры на 1 л теплой воды, удобряй растение после предварительного полива, чтобы не пожечь корни. На одно деревце достаточно 50-100 мл подкормки.

Однолетнее деревце подкармливай весь теплый сезон, два раза в месяц. Используй обычные комплексные удобрения для цветов, только вдвое снижай дозировку. Так же поступай весь период ухода за своим личи.

Как правильно сформировать крону дереву личи

Для формирования дерева необходима грамотная обрезка. Начинай ее делать, когда растению исполнится по меньшей мере три года.

Для этого прищепи все боковые побеги, чтобы дерево не тянулось вверх и быстрее закладывало цветочные почки. Вовремя удаляй все веточки, растущие внутрь кроны, чтобы они чрезмерно не загущали ее. Так ты обеспечишь дереву хорошее освещение и проветривание.

Плодоносит ли личи в домашних условиях

Плодов личи придется ждать долго, первые дерево может завязать через 7-8 лет.

Спелые фрукты нужно сразу снимать, ведь они быстро темнеют, а их вкус портится.

В целом, личи славятся богатым витаминным составом, их рекомендуют употреблять при авитаминозе и ослабленном иммунитете, а также для профилактики атеросклероза.

Раньше мы рассказывали, как в домашних условиях вырастить из косточки манго — читай подробную инструкцию.

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