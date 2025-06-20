Стиль жизни Садоводство и огород

Как вырастить личи из косточки в домашних условиях: проще, чем ты думаешь

Ольга Петухова, редактор сайта 20 июня 2025, 08:45
Как вырастить личи из косточки в домашних условиях: проще, чем ты думаешь
Фото Pexels

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