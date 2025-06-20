Як виростити лічі з кісточки в домашніх умовах: простіше, ніж ти думаєш

Якщо ти мрієш власноруч виростити лічі — тропічний екзот, який дивуватиме точнісінько такими, як у супермаркеті, червоними їжачками-плодами — сміливо берися за справу. Це просто та захопливо. Як виростити дерево лічі з кісточки в домашніх умовах — читай перевірені поради.

Що таке лічі

Лічі — тропічне вічнозелене дерево з довгастим, загостреної форми листям. Його маленькі червоні плоди дещо схожі на полуницю, але з білою м’якоттю і великою коричневою кісточкою. Для дозрівання їм потрібно 120-130 днів після закінчення цвітіння. У природі дерево росте високим — до 35 метрів, але при вирощуванні вдома можна сформувати пишну невисоку крону.

Як виростити лічі з кісточки вдома

Якщо ти цікавишся тим, як виростити лічі з кісточки в домашніх умовах, то пояснюємо: це досить просте завдання. Розповідаємо покроково.

Як проростити насіння лічі

купи плоди в магазині; обирай стиглі, з яскравою рожевою шкіркою, в жодному разі не бери недозрілі зеленуваті чи зіпсовані коричневі фрукти;

відокрем м’якоть від кісточки, краще пророщувати одразу кілька штук, це збільшить шанси на успіх;

щільно обмотай насіння вологою тканиною або поклади у банку зі зволоженими ватними дисками й залиш так на 5-7 днів, періодично капаючи водою на кісточки, щоб забезпечити постійну вологість. За цей час насіння набухне.

Як посадити лічі у горщик

заздалегідь підготуй невеликий глибокий горщик об’ємом 400-500 мл з універсальним ґрунтом та торфом. Не забудь зробити в горщику отвори та покласти на дно доволі великий (до 1,5 см) шар дренажу, щоб уникнути застою вологи;

проросле насіння лічі висади у центр горщика корінцем донизу, посади відразу кілька кісточок — це значно збільшить шанси виростити рослину. Не занурюй насіння дуже глибоко, досить 1-1,5 сантиметра;

Перед посадкою кісточку варто злегка надколоти — паросток зійде швидше.

полий землю м’якою теплою водою і зверху накрий поліетиленом або пластиковою склянкою, щоб утворилася міні-тепличка;

постав горщик у темне та тепле місце (25-28 градусів), можна навіть біля батареї. Щодня поглядай під плівку, провітрюй на 10-15 хвилин і обприскуй з пульверизатора, не допускаючи пересихання ґрунту.

Якщо ти зробиш усе правильно, кісточки лічі проростуть через 2-3 тижні після посадки.

Побачивши першу тоненьку стеблинку, зніми плівку з горщика і перестав його на добре освітлене підвіконня. Щоб рослини швидко не тягнулися, тримай при температурі 20-23 градуси. Як бачиш, виростити лічі з кісточки зовсім просто.

Як доглядати за лічі в домашніх умовах

Правила освітлення лічі

Для гарного росту рослині потрібні схожі на тропічні умови: тепле, не нижче 20 градусів, повітря, гарне освітлення та постійна помірна вологість.

Восени та взимку рослині може не вистачати природного світла, тож доведеться забезпечити їй штучне освітлення. Найкраще — за допомогою фітоламп, якими доведеться додатково освітлювати лічі вранці та ввечері, щоб забезпечити 12-15 годинний світловий день.

Не допускай потрапляння на дерево прямих сонячних променів, інакше листочки почнуть сохнути і лічі зачахне.

Як правильно поливати та зволожувати лічі

Поливай помірно, під корінь, теплою відстояною водою. Не допускай пересихання, але не перезволожуй надмірно ґрунт.

Після появи перших 4-5 листочків рослину можна пересадити у більший горщик. Обприскуй її двічі на день з пульверизатора. Під час опалювального сезону можна поруч поставити зволожувач повітря, так ти підтримаєш оптимальний (70-80%) рівень вологості.

Як підгодовувати лічі у горщику

Підгодовуй рослину, починаючи з трьох місяців. Спочатку — азотним добривом, для нарощування зеленої маси. Згодиться такий розчин: 1 г кальцієвої селітри в 1 л теплої води, удобрюй рослину після попереднього поливу, щоб не попалити коріння. На одне деревце достатньо 50-100 мл підгодівлі.

Однорічне деревце підгодовуй увесь теплий сезон, два рази на місяць. Використовуй звичайні комплексні добрива для квітів, лише вдвічі зменшуй дозування. Так само вчиняй увесь період догляду за своїм лічі.

Як правильно сформувати крону дереву лічі

Для формування дерева необхідна грамотна обрізка. Починай її робити, коли рослині виповниться щонайменше три роки. А потім повторюй обрізку щовесни.

Для цього прищепи усі бокові пагони, аби дерево не тягнулося вгору та швидше закладало квіткові бруньки. Вчасно видаляй усі гілочки, які ростуть всередину крони, аби вони надмірно не загущували її. Так ти забезпечиш дереву хороше освітлювання та провітрювання.

Чи плодоносить лічі в домашніх умовах

Плодів лічі доведеться чекати довгенько, перші дерево може зав’язати через 7-8 років.

Стиглі фрукти потрібно одразу знімати з дерева, адже вони швидко темніють, а їхній смак псується.

Загалом лічі славляться багатим вітамінним складом, їх рекомендують вживати при авітамінозі та ослабленому імунітеті, а також для профілактики атеросклерозу.

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