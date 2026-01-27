Когда сеять огурцы на рассаду в 2026: лучшие сроки, проверенные опытными огородниками

Огурцы не любят долго сидеть в рассаде и очень реагируют на тепло и свет. Поэтому не стоит спешить сеять их на рассаду.

Когда именно это стоит делать, лучшие даты по лунному календарю — в материале.

Когда сеять огурцы на рассаду 2026

Сеять огурцы на рассаду обычно начинают за 20–30 дней до высадки в открытый грунт или теплицу. Это главное правило посадки.

Огуречная рассада растёт очень быстро: сначала появляются семядольные листочки, а за ними — настоящие. И вот именно на стадии 3–4 настоящих листочков растение просится на постоянное место.

Если её передержать, после высадки такая рассада дольше приживается.

Когда сеять огурцы на рассаду в 2026: благоприятные даты по лунному календарю

В марте 2026 — 10, 12, 17, 19, 26, 27 число.

В апреле 2026 — 8, 14, 15, 22, 23 число.

В мае 2026 — 11, 12, 13, 20, 21, 31 число.

Когда высаживать рассаду огурцов 2026

Огурцы — теплолюбивые, поэтому высаживать их в землю можно лишь тогда, когда она прогрелась хотя бы до +14…+15 °C, а ночные заморозки уже не угрожают.

В большинстве регионов Украины в открытый грунт огурцы сажают во второй половине мая, иногда ближе к концу месяца.

Отсчитываем назад 3–4 недели — и получаем, что лучшее время для посева на рассаду приходится на конец апреля — начало мая.

В теплицах высаживать рассаду можно раньше. Если теплица не отапливается, огурцы туда обычно переносят в начале или в середине мая.

На рассаду их сеют в середине — второй половине апреля. А вот в хорошо прогретые, отапливаемые теплицы сеять можно ещё раньше, но здесь уже важно иметь много света, иначе рассада вытянется и станет слабой.

И ещё один важный нюанс: огурцы очень не любят пересадку, поэтому их сеют сразу в отдельные стаканчики или торфяные горшки.

Из-за этого нет смысла сеять их слишком рано — лучше немного позже, зато в комфортных условиях. Огурцы, посеянные в правильное время, часто догоняют и перегоняют те, что мучились на подоконнике полтора месяца.

Как сеять огурцы на рассаду 2026: хитрости и советы

Мелочи могут творить чудеса. Поэтому сажаем рассаду, обращая внимание на мелкие детали.

Во-первых, семена никогда не сеют в холодный грунт — стаканчики с землёй за день-два заносят в тёплое место, чтобы они прогрелись.

Ещё одна хитрость — перед посевом семена огурцов на несколько часов замачивают в тёплой воде или настое золы. Это словно показывает растению: условия безопасны, можно расти.

Огурцы очень чувствительны к пространству для корней. Поэтому маленькие стаканчики — частая ошибка новичков. Опытные огородники берут ёмкости не менее 300–400 мл, а ещё лучше — пол-литра.

В таком объёме корни растут свободно, а растение формирует толстый, крепкий стебель. И, конечно, никаких пикировок: огурец этого не простит.

Если рассада стоит у тебя на подоконнике, её ежедневно поворачивают разными сторонами к окну. Так стебель растёт ровным, не тянется в одну сторону и не слабеет.

А когда погода пасмурная, опытные огородники досвечивают растения, например, фитолампами. Даже несколько часов такого света сделают растения приземистыми и толстенькими.

И ещё одно: огурцы не любят болота. Поливают их только тёплой водой — холодная вызывает стресс и притормаживает рост. В целом лучше поливать реже, но обильно, чем часто и понемногу. Так корни тянутся вглубь и становятся сильнее.

Ещё одна хитрость — лёгкое закаливание. В тёплые дни рассаду ненадолго проветривают, но без сквозняков. А за несколько дней до высадки растения начинают выносить на балкон или на улицу, сначала на 15–20 минут, постепенно увеличивая время. После такого закаливания огурцы лучше перенесут пересадку.

