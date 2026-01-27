Стиль жизни Садоводство и огород

Когда сеять огурцы на рассаду в 2026: лучшие сроки, проверенные опытными огородниками

Ольга Петухова, редактор сайта 27 января 2026, 16:47 4 мин.
когда сеять огурцы 2026
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь