Когда сеять помидоры в апреле 2026: советы и благоприятные даты

Если ты занимаешься огородничеством или садоводством, то именно весна — время посева на рассаду разных культур. Существуют благоприятные даты посева на каждое растение на основе лунного посевного календаря.

Для получения здоровой рассады и обильного урожая помидоров тоже важно выбрать благоприятные даты для начала их выращивания. В апреле лучше высевать низкорослые и среднерослые сорта помидоров.

Читай, когда лучше сеять помидоры в апреле, чтобы получить здоровую рассаду и хороший урожай — в материале.

Выращивание рассады имеет несколько важных преимуществ, особенно для культур, таких как помидоры:

Ранний старт сезона . Рассада позволяет приступить к выращиванию растений еще до того, как почва прогреется на улице. Это позволяет получить урожай раньше.

Защита от неблагоприятных условий . Семена, посеянные прямо в почву, могут не взойти из-за холода, засухи или вредителей. В домашних условиях легче контролировать влажность, температуру и освещение.

Экономия семян . При выращивании вы отбираете только самые крепкие сеянцы, высаживая в открытую почву уже готовые, здоровые растения.

Лучший контроль за ростом . Ты можешь пикировать, подкармливать и формировать растения еще до высадки, что улучшает их плодоношение.

Больший урожай. Благодаря всем перечисленным преимуществам выращивание через рассаду обеспечивает большую урожайность и качество плодов.

Когда сеять помидоры в апреле 2026 года

Если ты планируешь высаживать рассаду в открытую почву, следует учитывать погодные условия и температуру почвы. Помидоры не переносят заморозки, поэтому высадку рекомендуется проводить, когда температура воздуха стабильно держится в пределах +12…+18°C, а ночная температура не опускается ниже +10°C.

Благоприятные дни для посева томатов в апреле

Существуют дополнительные благоприятные даты посева помидоров в апреле 2025 года.

Рекомендуется сеять семена в следующие дни: 4-5; 7–9;13–15;17–19; 22–24; 29-30.

Эти даты определены на основе лунного посевного календаря и считаются оптимальными для посева помидоров.

В то же время следует избегать посева в неблагоприятные дни, такие как 11, 25 и 26 апреля, чтобы обеспечить здоровый рост растений.

О самом посеве помидоров

Перед посевом семян помидоров обязательно подготовь почву: она должна быть легкой, питательной и хорошо дренированной. Лучше всего подходит смесь перегноя, торфа и садовой земли в соотношении 1:1:1.

Семена перед посевом желательно замочить в слабом растворе марганцовки на 20–30 минут, затем промыть водой и оставить на влажной салфетке на несколько часов для проращивания.

Сеют на глубину 0,5–1 см в увлажненную почву, оставляя расстояние между семенами 2–3 см.

Контейнер накрывают стеклом или пленкой для создания эффекта парника и ставят в теплое место с температурой +23…+25°C. После появления всходов пленку снимают, а рассаду переносят в хорошо освещенное место.

Режим полива: почва должна быть слегка влажной, но не мокрой. Когда появятся 2 настоящих листика — время для пикирования.

Следуя этим рекомендациям, ты сможешь вырастить крепкую рассаду и получить богатый урожай вкусных помидоров.

Посев помидоров на рассаду: видео

