Коли сіяти помідори у квітні 2026: поради та сприятливі дати

Якщо ти займаєшся городництвом чи садівництвом, то саме весна — час висівання на розсаду різних культур. Існують сприятливі дати посіву на кожну садовину на основі місячного посівного календаря.

Для отримання здорової розсади та щедрого врожаю помідорів теж важливо обрати сприятливі дати для початку їх вирощування. У квітні найкраще висівати низькорослі та середньорослі сорти помідорів.

Вирощування розсади має кілька важливих переваг, особливо для культур, таких як помідори:

Ранній старт сезону. Розсада дозволяє розпочати вирощування рослин ще до того, як ґрунт прогріється на вулиці. Це дає змогу отримати урожай раніше.

Захист від несприятливих умов. Насіння, посіяне просто в ґрунт, може не зійти через холод, посуху чи шкідників. У домашніх умовах легше контролювати вологість, температуру та освітлення.

Економія насіння. При вирощуванні ви відбираєте лише найміцніші сіянці, висаджуючи у відкритий ґрунт вже готові, здорові рослини.

Кращий контроль за ростом. Ти можеш пікірувати, підживлювати та формувати рослини ще до висадки, що покращує їхню здатність до плодоношення.

Більший урожай. Завдяки всім переліченим перевагам, вирощування через розсаду забезпечує більшу врожайність та якість плодів.

Коли сіяти помідори у квітні 2026 року

Якщо ти плануєш висаджувати розсаду у відкритий ґрунт, варто враховувати погодні умови та температуру ґрунту. Помідори не переносять заморозків, тому висадку рекомендується проводити, коли температура повітря стабільно тримається в межах +12…+18°C, а нічна температура не опускається нижче +10°C.

Сприятливі дні для посіву томатів у квітні

Існують додаткові сприятливі дати для посіву помідорів у квітні 2025 року.

Рекомендується сіяти насіння у такі дні:​ 4-5; 7–9; 13–15; 17–19;​ 22–24; 29–30.

Ці дати визначені на основі місячного посівного календаря та вважаються оптимальними для посіву помідорів.

Водночас варто уникати посіву в несприятливі дні, такі як 11, 25 та 26 квітня, щоб забезпечити здоровий ріст рослин.

Про сам посів помідорів

Перед посівом насіння помідорів обов’язково підготуй ґрунт: він має бути легким, поживним і добре дренованим. Найкраще підходить суміш перегною, торфу та садової землі у співвідношенні 1:1:1.

Насіння перед посівом бажано замочити у слабкому розчині марганцівки на 20–30 хвилин, а потім промити водою та залишити на вологій серветці на кілька годин для пророщування.

Сіють на глибину 0,5–1 см у зволожений ґрунт, залишаючи відстань між насінням 2–3 см.

Контейнер накривають склом чи плівкою для створення ефекту парника, і ставлять у тепле місце з температурою +23…+25°C. Після появи сходів плівку знімають, а розсаду переносять у добре освітлене місце.

Режим поливу: ґрунт має бути злегка вологим, але не мокрим. Коли з’являться 2 справжні листочки — час для пікірування.

Дотримуючись цих рекомендацій, ти зможеш виростити міцну розсаду та отримати багатий урожай смачних помідорів.

Посів помідорів на розсаду: відео

