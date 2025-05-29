Грех или нет: можно ли работать на огороде на Вознесение Господне

Фото Pixabay 29 мая верующие отмечают большой праздник — Вознесение Господне. Как и большинство христианских праздников, оно имеет множество запретов, ограничений и традиций. Но сейчас в разгаре работа на огороде, и хочется поскорее все высадить, прополоть и подвязать. Не грех ли работать на огороде в Вознесение? Рассказываем в материале. Можно ли работать на огороде на Вознесение На один из величайших праздников христианства запрещена любая физическая работа. Работать на огороде на Вознесение Господне тоже нельзя — это считается грехом. То же касается не только посева, но и урожая на огороде — нельзя поливать, подвязывать, полоть грядки. По давним традициям именно до Вознесения все работы по высеву в огороде должны были быть закончены. Этот день верующие тратят не на работу, а на сборы с самыми родными или последние приготовления к поминкам.Считается, что на Вознесение нельзя тревожить землю. Поэтому сегодня не копают, не пропалывают грядки и не пересаживают растения. В этот день Иисус благословит поля и огороды людей на урожай. Это день покоя и молитв, отдыха от работы. Важным правилом является и не плевать на землю. Читать по теме С Вознесением Господним 2025: добрые слова и картинки для души Картинки и поздравления с Воскресением Господним – для родных и друзей. Можно ли работать на праздник Вознесения В общем, на праздник Вознесения Господнего запрещена какая-либо трудная работа. Это один из величайших и важнейших праздников христианства, поэтому правила неизменны. Украинские традиции в зависимости от региона отличались, и в этот день разрешено готовиться к поминкам — выпекать паски и красить пасхальные яйца. Праздник Вознесения является последним днем в году, когда пекут паски. Холодная погода и дождь в этот день, согласно приметам, к неурожаю и болезням скота. Именно такая погода накрыла значительную часть Украины, включая Киев. Так что в праздник нельзя не только сажать огород, но и убирать дома, выполнять тяжелую физическую работу, стирать, шить и вышивать. Нельзя колоть дрова. Также в этот день ни в коем случае не берут и не дают взаймы. Раньше мы рассказывали, как здороваются на Вознесение Господне. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород, праздники, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter