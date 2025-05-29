Стиль жизни Садоводство и огород

Грех или нет: можно ли работать на огороде на Вознесение Господне

Анастасия Грубрина, журналист сайта 29 мая 2025, 12:45
Можно ли работать на огороде
Фото Pixabay

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