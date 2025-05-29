Гріх або ні: чи можна працювати на городі на Вознесіння Господнє

29 травня віряни відзначають велике свято — Вознесіння Господнє. Як і більшість християнських свят, воно має чимало заборон, обмежень та традицій. Проте зараз у розпалі робота на городі, і хочеться якнайшвидше все висадити, прополоти і підв’язати. Чи не гріх працювати на городі у Вознесіння? Розповідаємо в матеріалі.

Чи можна працювати на городі на Вознесіння

На одне з найбільших свят християнства заборонена будь-яка фізична робота. Працювати на городі на Вознесіння Господнє також не можна — це вважається гріхом. Те саме стосується не тільки посіву, а й порання на городі — не можна поливати, підв’язувати, полоти грядки.

За давніми традиціями саме до Вознесіння Господнього всі роботи з висіву у городі мали бути закінчені. Цей день віряни витрачають не на роботу, а на збори з найріднішими або останні приготування до поминок.

Вважається, що на Вознесіння не можна тривожити землю. Тому сьогодні не копають, не полють і не пересаджують рослини.

У цей день Ісус має благословити поля і городи людей на урожай. Це день спокою та молитов, відпочинку від роботи.

Важливим правилом є і не плювати на землю.

Чи можна працювати на свято Вознесіння

Загалом на свято Вознесіння Господнього заборонена будь-яка важка робота. Це одне з найбільших і найважливіших свят християнства, тож правила незмінні.

Натомість українські традиції залежно від регіону різнилися, і в цей день дозволено готуватися до поминок — випікати паски та фарбувати крашанки.

Свято Вознесіння є останнім днем у році, коли печуть паски. Холодна погода і дощ у цей день, відповідно до прикмет — до неврожаю і хвороб худоби. Саме така погода накрила значну частину України, зокрема і Київ.

Тож у свято не можна не тільки садити город, а й прибирати в хаті, виконувати важку фізичну роботу, прати, шити й вишивати. Не можна колоти дрова.

Також у цей день у жодному разі не беруть і не дають у борг.

Раніше ми розповідали, як вітаються на Вознесіння Господнє.

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