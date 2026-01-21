Посевной календарь на февраль 2026 года: что сеять в первую очередь и когда лучшие дни

Февраль — это как раз то время, когда начинаешь чувствовать, что дачный сезон уже не за горами. Даже если на улице еще холодно, в доме на подоконнике уже начинает зеленеть жизнь.

Поэтому, если хочешь раньше всех увидеть первые всходы и попробовать зелень со своего подоконника, именно сейчас — лучший момент, чтобы начать.

Лунный посевной календарь на февраль 2026 — тебе в помощь.

Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные и неблагоприятные для посадки дни

Определить, когда именно сажать — очень просто, если пользоваться лунным календарем: нужно лишь знать фазы Луны. И в этом нет ничего удивительного, только расчеты и наблюдения, которые помогают огородникам уже тысячи лет.

Фазы Луны в феврале 2026

Полнолуние (растения крайне быстро идут в рост, иногда сильно вытягиваются) — 1, 2, 3 февраля

Убывающая Луна (энергия направляется вниз, к корням) — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 числа

Новолуние (не самое лучшее время для посадки, энергия как будто законсервирована) — 16, 17, 18, 19 числа

Растущая Луна (самый мощный период, энергия идет вверх) — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 числа

Лучшие дни для посевов в феврале 2026 года

Наиболее благоприятные дни — 1, 4, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Неблагоприятные дня для посадки в феврале 2026 года

Неблагоприятным для посадок считается период Новолуния. Но именно Новолуние — отличный период для планирования, подготовки почвы, посева на проращивание или для обрезки и уборки.

Наиболее неблагоприятные дни — 16, 17.

Что именно сеять в феврале 2026: подробный Лунный посевной календарь

В феврале стартуют посадки ранней капусты и её родственников, сеют лук на зелень. А ближе к концу месяца, когда уже ощущается приближение тепла, начинается сезон рассады томатов, перца и баклажанов.

Февраль также идеален для зелёной рассады: салат, шпинат, укроп, петрушка хорошо растут в теплице или на подоконнике. Кто-то может начать эксперименты с бобовыми — если есть теплица.

А ещё время сеять цветы на рассаду и ближе к концу месяца пересаживать комнатные растения — они тоже уже почувствуют приход весны.

Когда и какие овощи и ягоды посеять в феврале 2026

Помидоры, перец (острый и сладкий), баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква — 1, 11, 18, 19, 27, 28

Лук на зелень (перо), чеснок — 1, 4, 8, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 27, 28

Капуста (включая цветную, брокколи, пекинскую, кольраби), спаржа — 1, 8, 10, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28

Картофель, топинамбур — 1, 4, 8, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 27, 28

Редис, редька, дайкон — 1, 4, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28

Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 1, 4, 8, 10, 14, 22, 23, 24, 27, 28

Горох, бобы, фасоль — 14, 22, 23, 24, 25, 26

Клубника, земляника — 18, 19, 25, 26

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица и другие) — 1, 18, 19, 27, 28

Когда посеять цветы в феврале 2026

Однолетние и многолетние цветы, луковичные растения, комнатные растения — 4, 25, 26 февраля.

