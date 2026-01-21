Посівний календар на лютий 2026: що сіяти в першу чергу і коли найкращі дні

Лютий — це саме той час, коли починаєш відчувати, що городній сезон вже на носі. Навіть якщо на вулиці ще холодно, у домі на підвіконні вже починає зеленіти життя.

Тому, якщо хочеш раніше за всіх побачити перші сходи та посмакувати зеленню з власного підвіконня, саме зараз — найкращий момент, щоб розпочати.

Місячний посівний календар на лютий 2026 — тобі на допомогу.

Місячний посівний календар на лютий 2026: сприятливі та несприятливі для посадки дні

Визначити, коли саме садити — дуже просто, якщо користуватися місячним календарем: потрібно лише знати фази Місяця. І в цьому немає нічого дивного, лише розрахунки і спостереження, які допомагають городникам вже тисячі років.

Фази Місяця у лютому 2026

Повня (рослини вкрай швидко йдуть в ріст, інколи сильно витягуються )– 1, 2, 3 лютого

Спадний Місяць (енергія прямує вниз, до коренів) – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 числа

Новий Місяць (не найкращий час для посадки, енергія ніби законсервована) – 16, 17, 18, 19 числа

Місяць, що зростає (найпотужніший період, енергія йде вгору) – 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 числа

Найкращі дні для посівів у лютому 2026 року

Найбільш сприятливі дні – 1, 4, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Дні, несприятливі для посадки у лютому 2026

Несприятливим для посадок вважається період Нового Місяця. Але саме Новий Місяць — чудовий період для планування, підготовки ґрунту, посіву на проростання, або для обрізки та прибирання.

Найбільш несприятливі дні – 16, 17.

Що саме сіяти в лютому 2026: детальний Місячний посівний календар

У лютому стартують посадки ранньої капусти та її родичів, сіють цибулю на зелень. А ближче до кінця місяця, коли вже відчувається наближення тепла, починається сезон розсади томатів, перцю і баклажанів.

Лютий також ідеальний для зеленої розсади: салат, шпинат, кріп, петрушка добре ростуть у теплиці або на підвіконні. Дехто може почати експерименти з бобовими — якщо є теплиця.

А ще час сіяти квіти на розсаду та ближче до кінця місяця пересаджувати домашні рослини – вони вже теж відчуватимуть прихід весни.

Коли і які овочі та ягоди посіяти в лютому 2026

Помідори, перець (гострий і солодкий), баклажани, огірки, кабачки, патисони, гарбуз — 1, 11, 18, 19, 27, 28

Цибуля на зелень (перо), цибуля, часник, хрін — 1, 4, 8, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 27, 28

Капуста (включно з цвітною, броколі, пекінською, кольрабі), спаржа — 1, 8, 10, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28

Картопля, топінамбур — 1, 4, 8, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 27, 28

Редис, редька, дайкон — 1, 4, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28

Морква, буряк, ріпа, селера (корінь) — 1, 4, 8, 10, 14, 22, 23, 24, 27, 28

Горох, боби, квасоля — 14, 22, 23, 24, 25, 26

Полуниця, суниця — 18, 19, 25, 26

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та інші) — 1, 18, 19, 27, 28

Коли посіяти квіти у лютому 2026

Однорічні та багаторічні квіти, цибулинні рослини, кімнатні рослини — 4, 25, 26 лютого.

