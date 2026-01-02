Посевной календарь на январь 2026 года: что и когда делать с растениями зимой

Для настоящего огородника январь — вовсе не мёртвый сезон, ведь именно сейчас стоит позаботиться о будущем урожае. От того, как и когда ты начнёшь работать с растениями, зависит их весенняя активность.

Пока на улице мороз и снег, в домах и теплицах можно начинать работу: перебирать семена, готовить питательные субстраты, проверять лампы для подсветки и делать первые посевы.

А чтобы растения радовали тебя хорошим ростом, стоит ориентироваться на лунный посевной календарь на январь 2026 года.

Лунный посевной календарь на январь 2026: благоприятные и неблагоприятные для посадки дни

Лучшие дни для посевов в январе 2026 года

Лучшее время для садовых работ обычно приходится на период, когда Луна растёт — тогда растения активнее развиваются, лучше приживаются и потом легче переносят пересадку.

Самые благоприятные даты для посевов и ухода за растениями: 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 января.

В эти дни в доме и теплицах высевают зелень и микрозелень на подоконнике, начинают выращивать раннюю рассаду культур с длительным периодом развития, укореняют черенки декоративных и комнатных растений, пересаживают те цветы, которым тесно в горшках, подкармливают слабыми удобрениями, ухаживают за культурами в теплицах, готовят почву и семена.

Что именно сеять в январе 2026: подробный Лунный посевной календарь

Несмотря на зиму, немало культур Лунный посевной календарь советует высевать рано — разумеется, если выращивать их в комнате или в теплицах.

Овощи и зелень

Корневой сельдерей, лук-порей, долгоцветущие растения — 1-3 января

Салаты, шпинат, зелень, пряные травы — 2, 3, 4-7, 17-20, 27-28 января

Томаты, сладкий и острый перец, баклажаны, физалис — 4-5, 12-13, 21-23, 31 января

Корнеплоды и луковичные культуры — 17-20 января

Бобовые (горох, фасоль, бобы) — 19-20 января (для раннего урожая в теплицах)

Цветы и ягоды

Комнатные и декоративные цветы — 6, 7, 12, 13, 21-23 января

Земляника и клубника на рассаду — 27-28 января

Дни, неблагоприятные для посадки по Лунному посевному календарю на январь 2026

Есть периоды, когда растения лучше не тревожить — это Новолуние, Полнолуние и переход Луны между астрологическими знаками.

Неблагоприятные даты для посадок в январе 2026 года: 8, 10, 11, 14-16, 24-26, 29 и 30 число.

В эти дни не стоит сажать и пересаживать растения, но они идеальны для проверки семян, планирования садовых работ, подготовки почвы.

