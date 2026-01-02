Стиль життя Садівництво та город

Місячний посівний календар на січень 2026: що і коли робити з рослинами взимку

Ольга Петухова, редакторка сайту 02 Січня 2026, 16:50 3 хв.
посівний місячний календар 2026 на січень
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь