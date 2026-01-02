Місячний посівний календар на січень 2026: що і коли робити з рослинами взимку

Для справжнього городника січень — зовсім не мертвий сезон, адже саме зараз варто подбати про майбутній врожай. Від того, як і коли ти почнеш працювати з рослинами, залежить їхня весняна активність.

Поки надворі мороз і сніг, у домівках та теплицях можна розпочинати роботу: перебирати насіння, готувати поживні субстрати, перевіряти лампи для підсвітки й робити перші посіви.

А щоб рослини радували тебе гарним зростанням, варто орієнтуватися на місячний посівний календар на січень 2026 року.

Місячний посівний календар на січень 2026: сприятливі та несприятливі для посадки дні

Найкращі дні для посівів у січні 2026 року

Найкращий час для садових робіт зазвичай припадає на період, коли Місяць зростає — тоді рослини активніше розвиваються, краще приживаються і потім легше переносять пересадку.

Найсприятливіші дати для посівів і догляду за рослинами: 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 та 31 січня.

У ці дні в домі та теплицях висівають зелень і мікрозелень на підвіконні, починають вирощувати ранню розсаду культур із довгим періодом розвитку, укорінюють живці декоративних і кімнатних рослин, пересаджують ті квіти, яким тісно в горщиках, підживлюють слабкими добривами, доглядають за культурами в теплицях, готують ґрунт і насіння.

Що саме сіяти в січні 2026: детальний Місячний посівний календар

Попри зиму, чимало культур Місячний посівний календар радить висівати рано — звісно, якщо вирощувати їх в кімнаті або в теплицях.

Овочі та зелень

Коренева селера, цибуля-порей, довгоцвіти — 1–3 січня

Салати, шпинат, зелень, пряні трави — 2, 3, 4-7, 17-20, 27-28 січня

Томати, солодкий і гострий перець, баклажани, фізаліс — 4-5, 12-13, 21-23, 31 січня

Коренеплоди та цибулинні культури — 17-20 січня

Бобові (горох, квасоля, боби) — 19-20 січня (для раннього врожаю у теплицях)

Квіти та ягоди

Кімнатні й декоративні квіти — 6, 7, 12, 13, 21–23 січня

Суниця та полуниця на розсаду — 27–28 січня

Дні, несприятливі для посадки за Місячним посівним календарем на січень 2026

Є періоди, коли рослини краще не турбувати — це Молодик, Повня та перехід Місяця між астрологічними знаками.

Несприятливі дати для посадок у січні 2026 року: 8, 10, 11, 14–16, 24–26, 29 та 30 число.

У ці дні не варто садити й пересаджувати рослини, але вони ідеальні для перевірки насіння, планування садових робіт, підготовки ґрунту.

