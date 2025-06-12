Стиль жизни Садоводство и огород

Как часто поливать лук в жару, чтобы выросли большие и сочные головки

Ольга Петухова, редактор сайта 12 июня 2025, 13:00
как часто поливать лук
Фото Pexels

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