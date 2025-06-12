Как часто поливать лук в жару, чтобы выросли большие и сочные головки

Полив лука летом, особенно во время жары, — не удивляйся — это настоящее огородное искусство. Если делать его правильно, головки вырастут крупными, сочными и сладкими, а если нет — останутся мелкими, деревянными или начнут гнить.

Как часто нужно поливать лук — рассказываем все секреты процесса.

Как часто нужно поливать лук в начале лета

Лук капризный и требует особого ритма полива. Корнеплод имеет поверхностную корневую систему, поэтому быстро ощутит нехватку воды. В жару земля пересыхает буквально за день, и лук начинает страховаться — вместо того, чтобы наращивать сочную головку, он просто переходит в режим выживания.

Поэтому в начале лета, когда только формируется зелень, лук нужно поливать обильно, но не каждый день.

В жаркую погоду, если температура превышает 28-30 ° C, следует поливать лук примерно раз в 4-5 дней. Но самое главное здесь не частота, а глубина увлажнения.

Поливать нужно так, чтобы влага проникала на глубину 15-20 см, именно там находится основная масса корешков. По приблизительным расчетам, это где-то 10-12 литров воды на один квадратный метр. То есть нужно не просто побрызгать сверху, а хорошо промочить землю.

Как часто поливать лук, когда он завязывает головку

Важно хорошо и вовремя увлажнять лук, когда он начинает активно формировать головку. Именно в это время растение тратит больше всего влаги. Обычно это вторая половина июня-начало июля.

В это время нельзя допускать даже малейшего пересушивания, иначе головка не вырастет большой — она просто законсервируется в том размере, что успела набрать до жары.

Однако поливать лук и в это время нужно разумно. Если сделать болото или поливать поверхностно, но часто — можешь получить проблему, к примеру, возникнут грибковые заболевания, особенно, если посадки загущены.

Чтобы не напали болезни, лучше поливать утром или вечером, когда земля еще не раскалена, и обязательно рыхлить грунт после каждого полива, чтобы не образовывалась корка.

А вот во второй половине июля, когда до уборки остается 2-3 недели, прекращаем увлажнять. Это нужно для того, чтобы головка созрела, чешуйка подсохла, и лук не треснул.

Соблюдай эти правила и щедрого тебе урожая!

Планируй огородные работы, учитывая наиболее подходящие для этого периоды по лунному календарю. Читай посевной календарь огородника на 2025 год.

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