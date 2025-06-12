Стиль життя Садівництво та город

Як часто поливати цибулю у спеку, щоб виросли великі і соковиті головки

Ольга Петухова, редакторка сайту 12 Червня 2025, 13:00
як часто поливати цибулю
Фото Pexels

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