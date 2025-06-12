Як часто поливати цибулю у спеку, щоб виросли великі і соковиті головки

Полив цибулі влітку, особливо під час спеки, — не дивуйся — це справжнє городнє мистецтво. Якщо робити його правильно, головки виростуть великими, соковитими й солодкими, а якщо ні — залишаться дрібними, дерев’янистими або почнуть гнити.

Як часто потрібно поливати цибулю — розказуємо усі секрети процесу.

Як часто треба поливати цибулю на початку літа

Цибуля примхлива й потребує особливого ритму поливу. Коренеплід має поверхневу кореневу систему, тому швидко відчує нестачу води. У спеку земля пересихає буквально за день, і цибуля починає страхуватися — замість того, щоб нарощувати соковиту головку, вона просто переходить у режим виживання.

Тож на початку літа, коли лише формуються зелень, цибулю потрібно поливати рясно, але не щодня.

У спекотну погоду, якщо температура перевищує 28-30°C, варто поливати цибулю приблизно раз на 4-5 днів. Але найголовніше тут не частота, а глибина зволоження.

Поливати потрібно так, щоб волога проникала на глибину 15-20 см, саме там розташована основна маса корінців. За приблизними розрахунками, це десь 10-12 літрів води на один квадратний метр. Тобто маємо не просто побризкати зверху, а добре промочити землю.

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Як часто поливати цибулю, коли вона зав’язує головку

Важливо добре і вчасно зволожувати цибулю, коли вона починає активно формувати головку. Саме в цей час рослина витрачає найбільше вологи. Зазвичай це друга половина червня-початок липня.

У цей час не можна допускати навіть найменшого пересушування, інакше головка не виросте великою — вона просто законсервується в тому розмірі, що встигла набрати до спеки.

Проте поливати цибулю і в цей час потрібно розумно. Якщо зробити болото або поливати поверхнево, але часто — можеш отримати проблем, приміром, розів’ються грибкові захворювання, особливо, якщо посадки загущені.

Щоб не напали хвороби, краще поливати вранці або ввечері, коли земля ще не розпечена, і обов’язково рихлити землю після кожного поливу, щоб не утворювалася кірка.

А от у другій половині липня, коли до збору врожаю лишається 2-3 тижні, припиняємо зволожувати. Це потрібно для того, щоб головка визріла, лусочка підсохла, і цибуля не тріснула.

Дотримуйся цих правил і щедрого тобі врожаю!

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