Новая эра технологий: чем удивит линейка смартфонов Samsung Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra

Новая эра технологий снова прислала уведомление миру вместе с компанией Samsung, которая представила новую линейку смартфонов Galaxy S24.

Впечатляющая комбинация передовых технологий, космического дизайна и инноваций обещает вывести пользователей на новый уровень впечатлений и функциональности. Поэтому разберемся в особенностях новых смартфонов вместе, в частности, в функции искусственного интеллекта, захватывающего воображение.

Линейка Samsung Galaxy S24

На официальной видео-презентации 17 января компания Samsung представила линейку Galaxy S24 и раскрыла ее характеристики.

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Едва ли не самой примечательной особенностью стало увеличение количества переработанных материалов, используемых в линейке Galaxy.

От пластка до стекла и алюминия — используются в переработанном виде не только во внутренних, но и внешних деталях. И серия S24 тому не исключение, ведь впервые использует еще и переработанный кобальт и редкоземельные элементы. Теперь выбор смартфона становится не только вопросом функционала, но и экологичности.

Samsung Galaxy S24

Новая линейка имеет три модели и первая из них — Samsung Galaxy S24. Она имеет 128, 256 или 512 гигабайт встроенной памяти и аккумулятор на 4 000 миллиампер/час. А заряжаться она может с мощностью 25 ватт.

Также базовая модель имеет беспроводную зарядку Fast Wireless Charging 2.0, как и все представители серии S24, и оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3. Что важно именно он был разработан для дальнейшего применения в работе искусственного интеллекта. Также этот процессор установлен и на моделях S24+ и S24 Ultra.

Новый набор функций искусственного интеллекта реализован в интерфейсе One UI 6.1.

Samsung Galaxy S24+

Следующая модель линейки S24 имеет 256 или 512 гигабайт встроенной памяти и аккумулятор на 4900 миллиампер/часов. Кроме того, S24+ не только мощнее, но может быстрее заряжаться, чем базовая модель, поскольку имеет зарядное устройство мощностью 45 ватт.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Но больше всего увлекает фанатов компании модель Samsung Galaxy S24 Ultra, которая работает на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3 и имеет 256, 512 Гб и 1 Тб встроенной памяти.

Кроме большей диагонали в 6,8 дюйма и разрешения в 3088×1440 пикселей, впечатляет модель и своими функциями четырех камер. Главная имеет 200 Мп, а широкоугольная — 12 Мп.

Также смартфон оборудован камерой с телеобъективом с трехкратным оптическим зумом 10 Мп и камерой с пятикратным зумом и Quad Bayer-сенсором 50 Мп. Без фронтальной камеры тоже не обошлось, поэтому она сделает все памятные фотографии с качеством в 12 Мп.

В то же время, все смартфоны линейки будут иметь равные права в обновлениях операционной системы и безопасности в течение семи лет.

Искусственный интеллект в линейке Samsung Galaxy S24

Конечно же, больше всего своих ценителей компания Samsung поразила применением искусственного интеллекта, который продолжает только набирать популярность.

К примеру, в новой линейке Galaxy S24 он даст возможность:

делать синхронный перевод с помощью функции Live Translate;

писать заметки 13 на разных языках;

структурировать тексты с помощью Note Assist;

преобразовывать запись голоса в текст;

редактировать фото.

А раньше мы также рассказывали, как защитить свой смартфон и установить на нем не только двухфакторную аутентификацию.

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