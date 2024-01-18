Нова ера технологій: чим здивує лінійка смартфонів Samsung Galaxy S24, S24+ та S24 Ultra

Нова ера технологій знову надіслала сповіщення разом з компанією Samsung, яка презентувала нову лінійку смартфонів Galaxy S24.

Вражаюча комбінація передових технологій, космічного дизайну та інновацій обіцяє вивести користувачів на новий рівень вражень та функціональності. Тож розберемось в особливостях нових смартфонів разом, зокрема у функції штучного інтелекту, що захоплює уяву.

Лінійка Samsung Galaxy S24

На офіційній відео-презентації 17 січня компанія Samsung представила лінійку Galaxy S24 та розкрила її характеристики.

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Чи не найбільш примітною особливістю стало збільшення кількості перероблених матеріалів, які використовуються у лінійці Galaxy.

Від пластику до скла та алюмінію — використовуються у переробленому вигляді не лише у внутрішніх, але й зовнішніх деталях. І серія S24 тому не виняток, адже вперше використовує ще й перероблений кобальт та рідкоземельні елементи. Тож тепер вибір смартфона стає не лише питанням функціонала, але й екологічності.

Samsung Galaxy S24

Нова лінійка має три моделі й перша з них — Samsung Galaxy S24. Вона має 128, 256 або 512 гігабайтів вбудованої пам’яті та акумулятор на 4 000 міліампер/годину. А заряджатись вона може з потужністю 25 ватів.

Також базова модель має бездротову зарядку Fast Wireless Charging 2.0, як і всі представники серії S24, та оснащена процесором Snapdragon 8 Gen 3. Що важливо — саме він був розроблений для подальшого застосування в роботі штучного інтелекту. Також цей процесор встановлений і на моделях S24+ та S24 Ultra.

Новий набір функцій штучного інтелекту реалізований в інтерфейсі One UI 6.1.

Samsung Galaxy S24+

Наступна модель лінійки S24 має 256 або 512 гігабайтів вбудованої пам’яті та акумулятор на 4 900 міліампер/годин. Крім того, S24+ не лише потужніше, але й може швидше заряджатись, ніж базова модель, оскільки має зарядний пристрій потужністю 45 ватів.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Та чи не найбільше захоплює фанатів компанії модель Samsung Galaxy S24 Ultra, яка працює на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 та має 256, 512 Гб і 1 Тб вбудованої пам’яті.

Окрім більшої діагоналі у 6,8 дюйма та роздільної здатності в 3088×1440 пікселів, вражає модель і своїми функціями чотирьох камер. Головна має 200 Мп, а ширококутна — 12 Мп.

Також смартфон оснащений камерою з телеоб’єктивом з трикратним оптичним зумом 10 Мп та камерою з п’ятикратним зумом і Quad Bayer-сенсором 50 Мп. Без фронтальної камери теж не обійшлось, тому вона зробить усі пам’ятні світлини з якістю у 12 Мп.

Водночас усі смартфони лінійки матимуть рівні права в оновленнях операційної системи та безпеки протягом семи років.

Штучний інтелект в лінійці Samsung Galaxy S24

Звісно ж, найбільше своїх поціновувачів компанія Samsung вразила застосуванням штучного інтелекту, який продовжує лише набирати популярності.

Наприклад, у новій лінійці Galaxy S24 він дасть можливість:

робити синхронний переклад за допомогою функції Live Translate;

писати нотатки 13 різними мовами;

структурувати тексти за допомогою Note Assist;

перетворювати запис голосу на текст;

редагувати фото.

А раніше ми також розповідали, як захистити свій смартфон та встановити на ньому не тільки двофакторну автентифікацію.

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