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Вічне протистояння! Що краще — Samsung Galaxy S23 або iPhone 13? Порівняння характеристик та функцій

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Червня 2023, 11:45
Samsung S23 та iPhone 13: порівняння характеристик та головні відмінності
Фото: Getty Images

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Вічне протистояння! Що краще — Samsung Galaxy S23 або iPhone 13? Порівняння характеристик та функцій
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