Вічне протистояння! Що краще — Samsung Galaxy S23 або iPhone 13? Порівняння характеристик та функцій

Зараз телефон вміщує практично все наше життя, ми проводимо з ним дедалі більше часу: спілкуємося, працюємо, сидимо в соціальних мережах, дивимося фільми та серіали та граємо в ігри. До вибору та купівлі нового телефону треба підійти відповідально. Потрібно, щоб гаджет мав багато пам’яті, потужний акумулятор та інші необхідні функції.

Зараз безліч людей замислюються, купувати Android або iOS, часто складність вибору падає на нові iPhone або Samsung S серії. Ми розповімо про характеристики Samsung Galaxy s23 та чим він кращий за iPhone 13.

Samsung Galaxy S23 та iPhone 13: чиї характеристики кращі

Камера

Напевно, однією з найважливіших характеристик при купівлі телефону є якість камери. Більшість людей хочуть отримати якісні фото та відео, щоб були не гіршими, ніж на фотоапарат.

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І обидва телефони можуть похвалитися цією функцією. У iPhone 13 є дві камери: для стандартного знімання та ширококутна. Також є різні режими фото та відео.

Але можна стверджувати, що Samsung Galaxy S23 виграє у цьому двобої. Адже смартфон має три камери: стандартну, ширококутну та телеоб’єктив. Важливо, що телефон має триразовий зум. Він може допомогти тобі сфотографувати об’єкт на більшій відстані. Наприклад, якщо це буде якесь оголошення, тобі чітко буде видно літери та зображення.

Телефон також має здатність записувати відео у форматі Ultra HD, має різні режими фото та відеознімання. У тебе навіть буде можливість вручну виставити налаштування.

Камери Samsung S23 мають такі характеристики: 50 МП (f/1.8), 10 МП (f/2.4) та 12 МП (f/2.2).

Коли ми випробували цей продукт, то були задоволені якістю камери та відео, зокрема, у темний час доби. Багато фотографій, зроблених Samsung Galaxy S23, прийняв IStock від Getty Images.

Корпус та акумулятор

Samsung Galaxy S23 менший за розмірами та легший від iPhone 13 — 167 і 174 г відповідно. Цей телефон зручно тримати в руці через його розміри. Відмінний у користуванні однією рукою.

Корпус Samsung Galaxy S23 зроблений з глянсової рамки, що виготовлена зі сплаву Armor Aluminum та скла Corning Gorilla Glass Victus 2, яке розташоване і спереду, і позаду.

Тепер перейдемо до акумулятора. Зараз дуже важливо, щоб телефон зберігав заряд якомога довше. iPhone 13 має акумулятор місткістю 3227 мАг, а Samsung S23 — 3900 мАг, що на 673 мАг більше. Тобто, працюватиме він також довше. Крім цього, заряджається смартфон швидше.

Galaxy S23 повністю може зарядитися за 1 годину 17 хвилин, споживаючи при цьому 13-22W.

Батареї може вистачити на повний день за розумного споживання. Тобто, якщо ти активно не граєш в ігри або не працюєш цілий день у різних фото та відеоредакторах або не проводиш знімання кілька годин поспіль. У такому разі ггаджет треба буде підзарядити.

Пам’ять та екран

Samsung Galaxy S23 має 8 ГБ оперативної пам’яті, тоді як iPhone 13 — 4 ГБ. Значить, Galaxy має можливість працювати швидше. Внутрішня пам’ять має 128 ГБ або 256 ГБ, немає додаткового слота для картки пам’яті.

Galaxy S23 має 6,1-дюймовий Dynamic AMOLED дисплей, який може підтримувати адаптивну частоту оновлення екрана 48-120 Гц (у налаштуваннях можна встановити стабільні 60 Гц). Роздільна здатність дисплея — 2340×1080 пікселів, щільність точок — 422 ppi. Також тут встановлено вже знайомий користувачам Samsung Always On Display, що включає кольорові іконки повідомлень на заблокованому екрані.

Ця модель має функцію додаткової яскравості екрана, вона дуже зручна на вулиці в сонячні дні.

На екрані Samsung Galaxy S23 розташований відбиток пальця (Face ID також є), чого немає в iPhone 13. Ця функція зручна, адже влітку можеш бути в сонцезахисних окулярах і камера телефону не завжди зможе тебе розпізнати.

Інші характеристики Samsung Galaxy S23:

підтримує дві SIM-картки та eSIM;

тип зв’язку — 3G; 4G (LTE); 5G;

комунікації — GPS; Wi-Fi; Глонасс; USB Type-C; Bluetooth; NFC;

кількість ядер — 8;

процесор та відеочіп — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 + Adreno 740;

ОС — Android 13.

Ґрунтуючись на нашому власному досвіді, переваги та недоліки є в обох моделей смартфонів. Взяти хоча б різні операційні системи — Android та IoS відповідно. Не кожен телефон може підтримувати увесь перелік цікавих для тебе додатків.

Згідно з нашим досвідом, до Android також можна підібрати більше аксесуарів, наприклад навушників, які можна під’єднати через Bluetooth. Зараз різниця також у зарядному пристрої, але невдовзі нові моделі iPhone мають перейти на USB-C, згідно з європейськими законами.

При розмові телефоном, ми хвилюємося що наші розмови можуть прослуховувати. Раніше ми розповідали, як прибрати прослуховування з телефону.

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