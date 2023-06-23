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Вечное противостояние! Что лучше —Samsung Galaxy S23 или iPhone 13? Сравнение характеристик и функций

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 июня 2023, 11:45
Samsung S23 та iPhone 13: порівняння характеристик та головні відмінності
Фото: Getty Images

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