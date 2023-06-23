Вечное противостояние! Что лучше —Samsung Galaxy S23 или iPhone 13? Сравнение характеристик и функций

Сейчас телефон вмещает практически всю нашу жизнь, мы проводим с ним все больше времени: общаемся, работаем, сидим в социальных сетях, смотрим фильмы и сериалы и играем в игры. К выбору и покупке нового телефона нужно подойти ответственно. Необходимо, чтобы было много памяти, мощный аккумулятор и остальные нужные функции.

Сейчас множество людей задумываются, покупать Android или iOS, часто тяжесть выбора падает на новые iPhone или Samsung S серии. Мы расскажем о характеристиках Samsung Galaxy S23 и чем он лучше iPhone 13.

Samsung Galaxy S23 и iPhone 13: чьи характеристики лучше

Камера

Наверное, одной из самых важных характеристик при покупке телефона сейчас является качество камеры. Большинство людей хотят получить качественные фото и видео, чтобы были не хуже, чем на фотоаппарат.

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И оба телефона могут похвастаться этой функцией. У iPhone 13 есть две камеры: для стандартной съёмки и широкоугольной. Также есть разные режимы фото и видео.

Но можно сказать, что Samsung Galaxy S23 выигрывает в этом противостоянии. Ведь смартфон оснащен тремя камерами: стандартной, широкоугольной и телеобъективом. Немало важно, что этот телефон имеет трехкратный зум. Он может помочь тебе сфотографировать объект на большом расстоянии. Например, если это будет какое-то объявление, тебе четко будет видно буквы и изображение.

Телефон также имеет способность записывать видео в формате Ultra HD, имеет разные режимы фото и видеосъемки. У тебя даже будет возможность вручную выставить настройки.

Камеры Samsung Galaxy S23 имеют такие характеристики: 50 МП (f/1.8), 10 МП (f/2.4) и 12 МП (f/2.2).

Когда мы опробовали этот продукт, то были удовлетворены качеством камеры и видео, в том числе в темное время суток. Многие фотографии, сделанные Samsung Galaxy S23, принял IStock от Getty Images.

Корпус и аккумулятор

Стоить отметить, что Samsung Galaxy S23 меньше и легче, чем iPhone 13 — 167 и 174 г соответственно. Этот телефон удобно держать в руке из-за его размеров. Им удобно пользоваться даже одной рукой.

Корпус Samsung Galaxy S23 сделан из глянцевой рамки сплава Armor Aluminum и стекла Corning Gorilla Glass Victus 2, которе расположено и спереди, и сзади.

Теперь перейдем к аккумулятору. Сейчас очень важно, чтобы телефон хранил заряд как можно дольше. iPhone 13 имеет аккумулятор емкостью 3227 мАч, а Samsung Galaxy S23 — 3900 мАч, что на 673 мАч больше. То есть, работать он тоже будет дольше. Кроме этого, заряжается Samsung быстрее.

Galaxy S23 полностью может зарядиться за 1 час 17 минут, потребляя при этом 13-22W.

Батареи может хватить на полный день при разумном потреблении. То есть, если ты активно не играешь в игры или не работаешь целый день в разных фото и видеоредакторах или не проводишь съёмку несколько часов подряд. В таком случае гаджету нужна будет подзарядка.

Память и экран

Samsung Galaxy S23 имеет 8 ГБ оперативной памяти, в то время, как iPhone 13 — 4 ГБ. Это значит, что Galaxy способен работать быстрее. Внутренней памяти у смартфона 128 ГБ или 256 ГБ, нет дополнительного слота для карты памяти.

Galaxy S23 имеет 6,1-дюймовый Dynamic AMOLED дисплей, который может поддерживать адаптивную частоту обновления экрана 48-120 Гц (в настройках можно установить стабильные 60 Гц). Разрешение экрана — 2340×1080 пикселей, плотность точек — 422 ppi. Также здесь установлен уже знакомый пользователям Samsung Always On Display, который включает цветные иконки уведомлений на заблокированном экране.

В этой модели есть функция дополнительной яркости экрана, она очень удобна на улице в солнечные дни.

На экране Samsung Galaxy S23 расположен отпечаток пальца (Face ID также есть), чего нет в iPhone 13. Эта функция удобная, ведь летом ты можешь быть в солнцезащитных очках и камера телефона не всегда сможет тебя распознать.

Другие характеристики Samsung Galaxy S23:

поддерживает две SIM-карти и eSIM;

тип связи — 3G; 4G (LTE); 5G;

коммуникации — GPS; Wi-Fi; Глонасс; USB Type-C; Bluetooth; NFC;

количество ядер — 8;

процессор и видеочип — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 + Adreno 740;

ОС — Android 13.

Основываясь на нашем собственном опыте, преимущества и недостатки есть у обеих моделей смартфонов. Взять хотя бы различные операционные системы — Android и IoS соответственно. Не каждый телефон может поддерживать определенные приложения.

Согласно нашему опыту, к Android также можно подобрать большее количество аксессуаров, например наушников, которые можно подключить по Bluetooth. Сейчас разница также в зарядном устройстве, однако вскоре новые модели iPhone должны будут также перейти на USB-C согласно европейским законам.

Когда говорим по телефону, мы беспокоимся что наши разговоры могут прослушивать. Ранее мы рассказывали, как убрать прослушку с телефона.

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