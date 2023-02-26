Очень хочу вернуться к гражданской профессии — актер Александр Печерица об опыте на войне и внутренних переменах

Актер Александр Печерица пошел добровольцем в ряды ВСУ в первые дни полномасштабной войны. Мужчина признается, что фронт очень изменил его. Но эти изменения положительные.

Александр рассказал ведущей Яне Брензей в эфире телемарафона о том, откуда берет силы для борьбы и что будет делать после победы, в которой убежден.

Как война изменила актера

В феврале прошлого года для актера полномасштабная война казалась такой бессмысленной, что было трудно поверить в то, что она продлится более полугода.

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Но сейчас Александру сложно представить, когда этот финал наступит и каким он будет. Чтобы не лелеять в себе нереалистичных надежд, мужчина старается не думать, когда война закончится, а разбивает время на фронте на периоды по полгода.

Откуда силы? Наверное, вера в то, что мы непобедимы, настолько сейчас сплочены и объединены, что такую нацию невозможно преодолеть, — делится Александр.

На войне он начал ценить базовые вещи, о которых раньше не задумывался — жить дома, спать в своей постели, быть с родными и т.д. Но это та цена, которую мы должны заплатить за свою свободу.

В целом актер описывает войну тремя словами:

Страх — это защитная система, инстинкт, который нельзя контролировать. Одиночество — после эмоционального подъема из-за страха человек может впасть в эмоциональную яму и чувствовать себя очень одиноким даже среди собратьев. Усталость — и физическая, и психическая. Потому что на фронте боец должен быть всегда сосредоточен и не может полноценно отдохнуть и расслабиться.

Но пройдя все это, Александр уверен, что вернется домой уже другим. Каким?

Взрослым. В этот период я понял, что больше не мальчик, а мужчина. Я должен быть ответственным и сознательным для выбора, для того, что я делаю, что я говорю. Я избавился от некоторых страхов, — признается он.

Что будет после войны

Я очень надеюсь, что вернется наша предыдущая жизнь. Очень хочу вернуться к своей гражданской профессии. Я хочу, чтобы все украинцы вернулись домой, в свои семьи, — говорит актер.

На его убеждение, после войны Украину ждет театрально-киношный бум. Ведь у режиссеров теперь полно крутых сюжетов, основанных на реальных событиях.

— Имеющиеся сейчас военные сюжеты на несколько сотен лет впереди для всего мира. Я уже знаю их, наверное, пару сотен, — делится армеец.

А пока что Александр не забывает свое творчество и в ротациях играет в театре имени И. Франко.

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