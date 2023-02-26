Дуже хочу повернутись до цивільної професії — актор Олександр Печериця про досвід на війні та внутрішні зміни

Актор Олександр Печериця пішов добровольцем у лави ЗСУ в перші дні повномасштабної війни. Чоловік зізнається, що фронт дуже змінив його. Але ці зміни позитивні.

Олександр розповів ведучі Яні Брензей в ефірі телемарафону про те, звідки бере сили для боротьби та що робитиме після перемоги, у якій переконаний.

Як війна змінила актора

У лютому минулого року для актора повномасштабна війна здавалась такою безглуздою, що було важко повірити в те, що вона триватиме більше ніж півроку.

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Але зараз Олександру важко уявити, коли цей фінал настане та яким він буде. Щоб не плекати в собі нереалістичних надій чоловік намагається не думати, коли війна закінчиться, а розбиває час на фронті на періоди по півроку.

Звідки сили? Напевно, віра в те, що ми непереможні, настільки зараз згуртовані та об’єднані, що таку націю, неможливо подолати, — ділиться Олексаднр.

На війні він почав цінувати базові речі, над якими раніше не задумувався — жити вдома, спати у своєму ліжку, бути з рідними тощо. Але це та ціна, яку ми маємо заплатити за свою свободу.

Загалом актор описує війну трьома словами:

Страх — це захисна система, інстинкт, який не можна контролювати. Самотність — після емоційного піднесення через страх людина може впасти в емоційну яму та почуватись дуже самотньою навіть серед побратимів. Втома — і фізична, і психічна. Бо на фронті боєць має бути завжди зосередженим і не може повноцінно відпочити й розслабитись.

Та пройшовши це все Олександр впевнений, що повернеться додому вже іншим. Яким?

Дорослим. У цей період я зрозумів, що більше не хлопчик, а чоловік. Я вже маю бути відповідальним і свідомим до вибору, до того, що я роблю, що я кажу. Я позбувся деяких страхів, — зізнається він.

Що буде після війни

Я дуже сподіваюсь, що повернеться наше попереднє життя. Дуже хочу повернутись до своєї цивільної професії. Я хочу, аби всі українці повернулись додому, до своїх родин, — каже актор.

На його переконання, після війни Україну чекає театрально-кіношний бум. Адже режисери тепер мають повно крутих сюжетів, заснованих на реальних подіях.

— Військові сюжети, які зараз уже є, на декілька сотень років попереду для всього світу. Я вже знаю їх, напевно, пару сотень, — ділиться армієць.

А поки що Олександр не забуває свою творчість та у ротаціях грає в театрі імені І. Франка.

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