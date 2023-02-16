Історії незламних митців у зруйнованих містах: новий український фільм Спомин на майбутнє

Українці хочуть розповідати свою історію боротьби всьому світу, а головне — зберегти пам’ять для наступних поколінь. Один із найкращих способів це зробити — зняти фільм.

Український режисер Семен Горов створив нову концептуальну документальну картину Спомин про майбутнє.

Короткометражний фільм розповідає про українських митців та їхню творчість у рідних містах під час війни. Мета цього проекту — допомогти творчим особистостям та підтримати їх у спротиві, що вони чинять.

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Спомин на майбутнє: про що фільм

У стрічці зображені короткі історії митців за допомогою танців та музики. Події фільму відбуваються у містах, що постраждали від війни. У них герої не припиняють мріяти та нести свої мистецькі місії.

Семен Горов розповів, що на створення фільму його надихнув однойменний музичний твір українського композитора, героя України Ігоря Поклада. Він, до речі, став одним із героїв фільму.

Композитор з дружиною два тижні просидів без світла, їжі та води у підвалі свого будинку в окупованому Ворзелі, а на його подвірʼї у цей час стояло сім ворожих російських танків.

— Кажуть, що кожне випробування містить у собі подарунок. Головне — не прогледіти його та прийняти.

Війна руйнує життя і мистецтво, але у цих муках народжується нове мистецтво, нове життя! — зазначає режисер.

За його словами, фільм присвячений героїчному народу України. Кадри для кінокартини знімали у Харкові, Одесі, Ворзелі та Ірпені. Герої фільму не поїхали зі своїх міст, бо вважають, що саме так вони й чинять спротив.

— Посеред страшних наслідків спроб знищити мирні міста нашої країни східним сусідом, у руїнах Харкова, Одеси, Києва та інших наших найпрекрасніших міст, проростають пагони життя у втіленні незламних творців, — коментує співавторка сценарію Маруся Лиманська.

Зараз команда має на меті зроби так, щоб фільм взяв участь у міжнародних фестивалях.

Тизер фільму Спомин на майбутнє

Українці розповідають у фільмах про бої у найгарячіших точках та людські долі. Раніше Мстислав Чернов у своєму інтерв’ю розповів про фільм 20 днів у Маріуполі.

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