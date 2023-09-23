Шоу-биз

Мы не за деньгами пришли. Актер Владимир Ращук о пути добровольца на войне

Виктория Мельник, редактор сайта 23 сентября 2023, 17:00
Владимир Ращук

Больше новостей
Як не докоряти собі за радість під час війни — важливі поради
Лавандовый раф — не преступление во время войны: почему нельзя игнорировать отдых и как избавиться от чувства вины
автокрісло
“Как выбрать безопасное автокресло для ребенка?”
Тісто
Как приготовить тесто на пиццу на сухих дрожжах: легкий пошаговый рецепт
Workation - плюси та мінуси
Workation дает свободу жить — что это за новый тренд и кто такие цифровые кочевники
Смотреть больше

Материалы по теме

Як не докоряти собі за радість під час війни — важливі поради
Лавандовый раф — не преступление во время войны: почему нельзя игнорировать отдых и как избавиться от чувства вины
що подивитися в Яремче
Жемчужина Карпат! Что посмотреть в Яремче: достопримечательности, памятники и развлечения
Харків. Сім'я Сівових
Почти год живут в подвале: почему жители Харькова не могут вернуться в свой дом
Пончо-трансформер для військових: як створюють унікальний винахід
Пончо-трансформер для военных, которое защитит от морозов: как делают уникальные накидки

Видео
0:04:26
Харків. Сім'я Сівових

Почти год живут в подвале: почему жители Харькова не могут вернуться в свой дом
0:02:53
Пончо-трансформер для військових: як створюють унікальний винахід
Пончо-трансформер для военных, которое защитит от морозов: как делают уникальные накидки
0:03:43
Окупація Рубіжного: розповідь переселенки про пережите
Просыпаешься, а половина города уже в оккупации! История переселенки из Рубежного о пережитых ужасах
0:01:38
Повернулися в Україну, аби захистити свій дім: історії військових
Бросили спокойную жизнь, чтобы защитить дом. Истории людей, которые приехали из-за границы и стали военными
0:04:18
Жінки у ЗСУ служать у чоловічій амуніції: яка шкода для здоров'я
Варианты есть, но их не видят. Женщины в ВСУ служат в мужской амуниции и подрывают здоровье
0:03:56
Криваві бинти та потрощені домівки: як кияни пережили обстріл 21 вересня
Разбитые дома, испуганные дети и кровавые бинты. Последствия обстрелов Киева и области 21 сентября
0:04:38
Черкаси оговтуються від ракетного удару: новини за сьогодні
Оперативно устраняют последствия. Как Черкассы приходят в себя от ракетного удара 21 сентября — последние новости
Карта бойових дій в Україні сьогодні 22.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 22 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:45
Рятувальники ДСНС в Одесі
Себя героями не считают, но цифры говорят сами за себя! Как работают спасатели ГСЧС в Одессе
0:03:48
Плен
Они заслуживают жить! История защитника Мариуполя, который уже второй день рождения встречает в плену
Больше видео
Тісто
Читать дальше
Как приготовить тесто на пиццу на сухих дрожжах: легкий пошаговый рецепт

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь