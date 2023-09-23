Мы не за деньгами пришли. Актер Владимир Ращук о пути добровольца на войне

Полномасштабное вторжение перевернуло взгляды многих украинцев на их жизнь, ценности и планы. Смельчаки сменили свою профессию и взяли в руки оружие, добровольно избрав стать на защиту страны.

Однако за героизмом больше ничего не стоит. В этом убежден военный Владимир Ращук, сыгравший одну из ролей в ситкоме Голова на Новом канале, который выйдет в эфир уже этой осенью.

Мужчина говорит: актеры пошли на фронт не ради денег.

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Актер Владимир Ращук о службе

Ранее актер театра и кино, а сейчас — командир седьмой роты третьего батальона Свобода в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Рубеж.

— Если быть честным, то у кадровых военных сначала было немного пренебрежительное отношение к нам — гражданским, которые пришли воевать, — говорит Ращук. По его словам, профессиональные военные спрашивали, что на фронте будут делать актеры.

Но со временем стало ясно, что мы — не бремя, а надежное плечо, и можем так же воевать, страховать, защищать, а иногда и спасать профессиональных военных.

Конечно, существуют вещи, отличающие добровольцев от профессиональных военных. И Владимир Ращук называет одну из них: знание устава.

— Что отличает нас, добровольцев, от кадровых военных, это знание устава. Они его знают, а мы нет, — смеётся Ращук. — Но на передовой важна мотивация. И она у нас большая!

Он добавляет: когда говорят, что добровольцы идут на фронт ради высокой зарплаты — это не правда.

Мы не за деньгами пришли. Поверьте, в гражданской жизни я зарабатывал в десятки раз больше. Можно сказать, что здесь, на войне, становлюсь банкротом. Главное — мы защищаем свое государство!

Многие люди большой и малой сцены ушли на фронт в первые дни полномасштабного вторжения. О своем опыте службы рассказывал и другой доброволец.

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