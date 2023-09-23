Ми не по гроші прийшли. Актор Володимир Ращук про шлях добровольця на війні

Повномасштабне вторгнення перевернуло погляди багатьох українців на їхнє життя, цінності та плани. Сміливці змінили свою професію та взяли до рук зброю, добровільно обравши стати на захист країни.

Однак за героїзмом більше нічого не стоїть. В цьому переконаний військовий Володимир Ращук, що зіграв одну із ролей у ситкомі Голова на Новому каналі, який вийде в ефір вже цієї осені.

Чоловік каже: актори пішли на фронт не заради грошей.

Зараз також дивляться

Актор Володимир Ращук про службу

Раніше актор театру та кіно, а зараз — командир сьомої роти третього батальйону Свобода у складі Бригади швидкого реагування Нацгвардії України Рубіж.

— Якщо бути чесним, то в кадрових військових спочатку було трішечки зверхнє ставлення до нас — цивільних, які прийшли воювати, — каже Ращук. За його словами, професійні військові питали, що на фронті будуть робити актори.

Але з часом стало зрозуміло, що ми — не тягар, а надійне плече, і можемо так само воювати, страхувати, захищати, а інколи й рятувати професійних військових.

Звісно, існують речі, які відрізняють добровольців від професійних військових. І Володимир Ращук називає одну з них: знання статуту.

— Що відрізняє нас, добровольців, від кадрових військових, то це знання статуту. Вони його знають, а ми ні, — усміхається Ращук. — Але на передовій важлива мотивація. І вона в нас величезна!

Він додає: коли кажуть, що добровольці ідуть на фронт заради високої зарплатні — це не правда.

Ми не по гроші прийшли. Повірте, в цивільному житті я заробляв у десятки разів більше. Можна сказати, що тут, на війні, стаю банкрутом. Головне — ми захищаємо свою державу!

Чимало людей великої та малої сцени пішли на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення. Про свій досвід служби розповідав й інший доброволець.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.