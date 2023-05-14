Жизненные уроки и новые традиции: Александр Педан поделился воспоминаниями с самой родной в День матери

Мама — самое дорогое, что есть в нашей жизни. Поэтому мы должны ценить каждый момент, который мы проводим вместе, и учиться у них жизненному опыту и мудрости.

Во второе воскресенье мая в Украине традиционно отмечают День матери. В этом году этот праздник пришелся на 14 число. В этот солнечный день все приветствуют своих мам и обмениваются теплыми воспоминаниями о них.

К этому присоединился и ведущий проектов Нового канала и общественный деятель Александр Педан. Он поделился самыми теплыми моментами, связанными с мамой, за последний год.

Александр Педан о семейных традициях, появившихся в начале войны

— В начале полномасштабной войны мы несколько месяцев провели у моей мамы. Так часто мы с ней не виделись уже, наверное, лет 20. Так что я пытался запомнить каждый момент, — признается знаменитость.

— За этот период у нас даже появилась традиция! Я просыпался, варил нам с мамой кофе, мы пили его и тогда уже разбегались по своим делам.

Могу уверенно сказать, что утреннее кофе с мамой — это нечто невероятное.

Кроме таких бытовых традиций, Александр Педан очень ценит моральные качества и силу духа, которые воспитала в нем мама.

— Мама у меня очень спокойная. Поэтому я постоянно учусь у нее взвешенно реагировать на стрессовые ситуации.

На самом деле, в этой жизни надо научиться не просто беречь нервы, но и принимать все решения с холодным сердцем.

Конечно, внимание и любовь, которые мама дала в детстве, помогли мне стать тем, кто я есть. Она привила мне уверенность! Сейчас и я пытаюсь передать это своим детям, — акцентирует он.

Не забудь поздравить свою родную с праздником! Мы подготовили для тебя поздравления с Днем матери, храни и отправляй мамочке.

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