Життєві уроки та новостворені традиції: Олександр Педан поділився спогадами з найріднішою у День матері

Мати — найдорожче, що є у нашому житті. Тому ми маємо цінити кожну мить, що проводимо разом, та вчитися у них життєвого досвіду та мудрості.

У другу неділю травня в Україні традиційно відзначають День матері. Цьогоріч це свято припало на 14 число. В цей сонячний день усі вітають своїх матусь та обмінюються теплими спогадами про них.

До цього доєднався й ведучий проектів Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан. Він поділився найтеплішими моментами, пов’язаним з матусею, за останній рік.

Олександр Педан про сімейні традиції, що з’явилися на початку великої війни

— На початку повномасштабної війни ми кілька місяців провели в моєї мами. Так часто ми з нею не бачилися вже, напевно, років 20. Тож я намагався запам’ятати кожен момент, — зізнається знаменитість.

— За цей період в нас навіть з’явилася традиція! Я прокидався, варив нам з матусею каву, ми пили й тоді вже розбігалися у своїх справах.

Можу впевнено сказати, що ранкова кава з мамою — це щось неймовірне.

Окрім таких побутових традицій, Олександр Педан дуже цінує моральні якості та силу духу, які виховала в ньому матуся.

— Мама в мене дуже спокійна. Тому я постійно вчусь у неї зважено реагувати на стресові ситуації.

Насправді в цьому житті треба навчитися не просто берегти нерви, а й приймати всі рішення з холодним серцем.

Звісно, увага і любов, які мама дала в дитинстві, допомогли мені стати тим, хто я є. Вона прищепила мені впевненість! Тож зараз і я намагаюся передати це своїм дітям, — акцентує він.

Не забудь привітати свою найріднішу зі святом! Ми підготували для тебе привітання з Днем матері, зберігай та відправляй матусі.

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