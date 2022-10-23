В еде стремлюсь к гармонии — Alyona Alyona откровенно о похудении, принятии себя и новой любви

Украинская репер Alyona Alyona призналась, что в последнее время получает много вопросов о своем похудении. Подписчики замечают изменения в фигуре певицы.

Поэтому она решила объяснить, что происходит сейчас с ней как на физическом, так и на психологическом уровнях.

Читай о хаосе и гармонии в жизни Alyona Alyona, ее похудении и новой любви.

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Решила трансформировать хаос в гармонию

Репер делится, что по своей натуре всегда была “передозником”.

Либо работать конем, либо ничего не делать. Либо выглядеть на все 100, либо не париться абсолютно.

Либо любить всей душой, не смотря ни на что, либо не любить вообще. Либо ограничивать себя в еде категорично, либо жрать все, что хочется, — объясняет Alyona Alyona.

По ее словам, хаос внутри порождает и хаос вокруг. Поэтому певица была рассеянной, часто ссорилась с командой, “встревала в какие-то беды”. Зимой она захотела изменить свою жизнь.

В январе я решила взяться за хаос и трансформировать его в гармонию. Потом полгода меня трясла война за плечи. И в этом, еще большем хаосе, я научилась слышать себя и концентрироваться. И начала идти к гармонии, — делится исполнительница.

В этом ей помогли добрые люди, книги, музыка, места и настоящая любовь. И хотя на пути все еще случаются препятствия, а здоровье существенно пострадало из-за ошибок прошлого, девушка продолжает идти к своей цели.

Она говорит, что не пытается стабильно худеть, а стремится обрести гармонию в отношениях с едой благодаря любви к себе.

— Я еще только учусь любить себя по-настоящему. Потому что до этого только приняла себя. Для себя я “ок” любая. А с едой стремлюсь к гармонии.

Я устала быть передозником. Наверное, старею, а может, и мудрею… — пишет Алена Алена.

Свой пост певица дополнила стильной фотосессией.

















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