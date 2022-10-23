Шоу-біз

З їжею прагну гармонії — Alyona Alyona відверто про схуднення, прийняття себе та нове кохання

Олена Яковлєва, редакторка сайту 23 Жовтня 2022, 18:30
Alyona Alyona про схуднення та пошуки гармонії у своєму житті
Фото: Instagram

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