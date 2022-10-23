З їжею прагну гармонії — Alyona Alyona відверто про схуднення, прийняття себе та нове кохання

Українська реперка Alyona Alyona зізналась, що останнім часом отримує багато запитань щодо свого схуднення. Підписники помічають зміни у фігурі співачки.

Тому вона вирішила пояснити, що відбувається зараз з нею як на фізичному, так і психологічному рівнях.

Читай про хаос та гармонію у житті Альони Альони, її схуднення та нове кохання.

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Вирішила трансформувати хаос у гармонію

Реперка ділиться, що за своєю натурою завжди була “передозником”.

Або працювати конем, або нічого не робити. Або виглядати на всі 100, або не паритися абсолютно.

Або любити всією душею не дивлячись ні на що, або не любити взагалі. Або обмежувати себе в їжі категорично, або жерти все, що хочеться, — пояснює Alyona Alyona.

За її словами, хаос всередині породжує й хаос навколо. Тому співачка була неуважною, часто сварилась з командою, “встрягала в якісь халепи”. Тож узимку вона захотіла змінити своє життя.

У січні я вирішила взятись за хаос і трансформувати його в гармонію. Потім півроку мене трясла війна за плечі. І в цьому ще більшому хаосі я навчилась чути себе і концентруватись. І почала йти до гармонії, — ділиться виконавиця.

У цьому їй допомогли добрі люди, книги, музика, місця і справжня любов. І хоч на шляху все ще трапляються перешкоди, а здоров’я суттєво постраждало через помилки минулого, дівчина продовжує йти до своєї мети.

Вона каже, що не намагається стабільно худнути, а прагне віднайти гармонію у відносинах з їжею завдяки любові до себе.

— Я ще тільки вчуся любити себе по-справжньому. Бо до цього лише прийняла себе. Для себе я “ок” будь-яка. А з їжею прагну гармонії.

Я втомилася бути передозником. Напевно старію, а може, й мудрішаю… — пише Альона Альона.

Свій допис співачка доповнила стильною фотосесією.

















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