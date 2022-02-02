У моєму розумінні це не ок — Альона Альона про феномен підкаблучників

Термін підкаблучник глибоко вкоренився в українському менталітеті. У народі його можна зустріти в різних варіаціях.

Цікаво, що так називають не лише чоловіків, але й жінок, проте в абсолютно іншому значенні. Співачка Альона Альона розповіла про своє ставлення до цього соціального явища.

Якщо в сім’ї вищий статус має жінка, то яким би не був чоловік, його називатимуть “каблуком”, — написала виконавиця у своєму Instagram.

Чомусь заведено вважати, що якщо чоловік проявляє щирі почуття до своєї жінки, поважає її бажання та ніжно ставиться до неї, то він — “каблук”.

Усе частіше можна почути таку назву й на адресу жінок. Адже якщо чоловік — підкаблучник, тобто буквально перебуває під “каблуком”, то хто ж тоді “каблук”?

Співачка розповідає, що деякі жінки обожнюють робити з чоловіків пухнастих котиків, які виконують усі їхні примхи. Від будь-якого змаху пальчика такої жінки чоловік має приносити їй бажане на тарілочці з золотою облямівкою.

У моєму розумінні здорових стосунків та суспільства — це не ок, — говорить Альона Альона.

Це ж нелогічно! Супервладні жінки спершу ламають чоловіків, а потім хочуть бачити поруч із собою справжнього самця.

Краще зберігати здоровий егоїзм та повагу до себе і свого партнера, щоб зрештою не потрапити у свою ж пастку. Читай, як не зруйнувати стосунки.