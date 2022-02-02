В моем понимании это не ок — Алена Алена о феномене подкаблучников

Термин подкаблучник глубоко укоренился в украинском менталитете. В народе его можно встретить в разных вариациях.

Интересно, что так называют не только мужчин, но и женщин, но в совершенно ином смысле. Певица Алена Алена рассказала о своем отношении к этому социальному явлению.

Если в семье высший статус имеет женщина, то каким бы ни был мужчина, его будут называть “каблуком”, — написала исполнительница в своем Instagram.

Почему-то считается, что если мужчина проявляет искренние чувства к своей женщине, уважает ее желания и нежно относится к ней, то он “каблук”.

Все чаще можно услышать такое название и в адрес женщин. Ведь если мужчина — подкаблучник, то есть буквально находится под каблуком, то кто же тогда “каблук”?

Певица рассказывает, что некоторые женщины обожают делать из мужчин пушистых котиков, исполняющих все их прихоти. От любого взмаха пальчика такой женщины мужчина должен приносить ей желаемое на тарелочке с золотой каймой.

В моем понимании здоровых отношений и общества это не ок, — говорит Алена Алена.

Это ведь нелогично! Супервластные женщины сначала ломают мужчин, а потом хотят видеть рядом с собой настоящего самца.

Лучше сохранять здоровый эгоизм и уважение к себе и своему партнеру, чтобы в конце концов не попасть в свою же ловушку. Читай, как не разрушить отношения.