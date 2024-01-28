Anka – Палала: что известно об участнице нацотбора на Евровидение 2024 и о чем песня

Среди всех претендентов песня Anka-Палала, по прогнозам букмекеров, идет третьей по возможности победы в украинском нацотборе. Хотя карьера певицы началась совсем недавно, она стала автором множества песен других музыкантов и начинает активно развиваться как сольная певица.

Мы расскажем об исполнительнице, ее карьере и песне для нацотбора на Евровидение.

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Анна Корченова — артистка, вокальный коуч и сонграйтер. Родилась в Киеве, последние несколько лет проживает в Нидерландах. С детства увлекалась музыкой, с 3 лет играет на свирели, позже начала петь в фольклорных коллективах.

Anka — автор не только своих песен, она также пишет для других исполнителей. Запустив проект KORCHENOVA, за 2022-2023 годы выпустила 13 песен и стала автором более сотни. Среди них сольные, фиты с украинскими диджеями, сотрудничала со Славой Каминской. Участвовала в певческом шоу “Голос страны” под наставничеством музыкального продюсера Ивана Клименко.

В 2024 году решила побороться за право представлять Украину на Евровидении. Сначала не пройдя в финал, Анне удалось стать участницей нацотбора после результатов голосования зрителей в Дії, благодаря которому ей удалось попасть в финальную одиннадцатку.

По словам певицы, несмотря на участие в нацотборе и ряд конкурентов, она не думает над тем, чтобы воспринимать других участников соперниками:

Я не воспринимаю людей как конкурентов. Я просто увлекаюсь музыкой. Я люблю музыку, я люблю людей, и когда я вижу классные работы, я просто кайфую и вдохновляюсь.

Anka — Палала: о чем песня

Певица говорит о своей песне как об истории падений и подъемов:

Она о жизненных качелях, о кривых разных событий, которые случаются в нашей жизни. Ведь бывает разное и с нашей страной, и с нами. Не бывает так, чтобы всегда все было хорошо. Это нормально, если у тебя выгорание, депрессия, плохое настроение. Нормально – если ты падаешь. Было бы даже удивительно, если бы в нашей жизни все было всегда хорошо.

Текст песни Anka — Палала

[Припев]

Палала, падала, палала

Доки зірки з неба збирала

Палала, падала, палала

Доки світло зібрала

Палала, падала, палала

Доки зірки з неба збирала

Палала, падала, палала

Доки світло зібрала

[Куплет 1]

Ой, там, на горі, та й на високій

Стояла, думала, гляділа

Далі куди йти не знала

Ой, там, на горі, та й на високій

Казали — слухала, вірила

Куди ж бо доля привела

[Куплет 2]

А далі в пастку ми попали з маскою

Спутались із казкою, тримались за паски ми

Попали в пастки не зняли маски

І де би доля не носила, в які пастки б не попала

Знаю, є велика сила, в серці моєму зростала

Знімайте маски, з очей пов’язки

[Припев]

Палала, падала, палала

Доки зірки з неба збирала

Палала, падала, палала

Доки світло зібрала

Палала, падала, палала

Доки зірки з неба збирала

Палала, падала, палала

Доки світло зібрала

[Аутро]

Палала, падала, палала

Доки зірки з неба збирала

Палала, падала, палала

Доки світло зібрала

Anka — Палала: официальный клип для нацотбора на Евровидение 2024

Напомним, что нацотбор на Евровидение 2024 года состоится 3 февраля 2024 года.

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