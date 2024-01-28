Anka – Палала: що відомо про учасницю нацвідбору на Євробачення 2024 і про що пісня

Серед усіх претендентів пісня Anka — Палала, за прогнозами букмекерів, йде третьою за можливістю перемоги в українському нацвідборі. Хоча кар’єра співачки розпочалась зовсім нещодавно, вона стала автором великої кількості пісень для інших музикантів і починає активно розвиватись як сольна співачка.

Ми розповімо про виконавицю, її кар’єру та пісню для нацвідбору на Євробачення.

Anka: що відомо про учасницю нацвідбору на Євробачення 2024

Анна Корченова — артистка, вокальна коучка і сонграйтерка. Народилась у Києві, останні декілька років проживає у Нідерландах. З дитинства захоплювалась музикою, з 3 років грає на сопілці, пізніше почала співати у фольклорних колективах.

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Anka — авторка не лише своїх пісень, вона також пише для інших виконавців. Запустивши проект KORCHENOVA, за 2022-2023 роки випустила 13 пісень і стала авторкою понад сотні. Серед них сольні, фіти з українськими диджеями, співпрацювала зі Славою Камінською. Брала участь в співочому шоу Голос країни під наставництвом музичного продюсера Івана Клименка.

У 2024 році вирішила поборотись за право представляти Україну на Євробаченні. Спершу не пройшовши до фіналу, Анні вдалось стати учасницею нацвідбору після результатів голосування глядачів у Дії, завдяки якому їй вдалось потрапити до фінальної одинадцятки.

За словами співачки, попри участь у нацвідборі та низку конкурентів, вона не думає над тим, щоб сприймати інших учасників за суперників:

Я не сприймаю людей як конкурентів. Я просто захоплююсь музикою. Я люблю музику, я люблю людей, і коли я бачу класні роботи, я просто кайфую і надихаюсь.

Anka — Палала: про що пісня

Співачка говорить про свою пісню як про історію падінь і підйомів:

Вона про життєві гойдалки, про криві різних подій, які трапляються в нашому житті. Адже трапляється різне і з нашою країною, і з нами. Не буває так, щоб завжди все було добре. Це – нормально, якщо у тебе вигорання, депресія, поганий настрій. Нормально — якщо ти падаєш. Було б навіть дивно, якби в нашому житті все було завжди добре.

Текст пісня Anka — Палала

[Приспів]

Палала, падала, палала

Доки зірки з неба збирала

Палала, падала, палала

Доки світло зібрала

Палала, падала, палала

Доки зірки з неба збирала

Палала, падала, палала

Доки світло зібрала

[Куплет 1]

Ой, там, на горі, та й на високій

Стояла, думала, гляділа

Далі куди йти не знала

Ой, там, на горі, та й на високій

Казали — слухала, вірила

Куди ж бо доля привела

[Куплет 2]

А далі в пастку ми попали з маскою

Спутались із казкою, тримались за паски ми

Попали в пастки не зняли маски

І де би доля не носила, в які пастки б не попала

Знаю, є велика сила, в серці моєму зростала

Знімайте маски, з очей пов’язки

[Приспів]

Палала, падала, палала

Доки зірки з неба збирала

Палала, падала, палала

Доки світло зібрала

Палала, падала, палала

Доки зірки з неба збирала

Палала, падала, палала

Доки світло зібрала

[Аутро]

Палала, падала, палала

Доки зірки з неба збирала

Палала, падала, палала

Доки світло зібрала

Anka — Палала: офіційний кліп для нацвідбору на Євробачення 2024

Нагадаємо, що нацвідбір на Євробачення 2024 відбудеться 3 лютого 2024 року.

Раніше ми розповідали про прогнози букмекерів щодо учасника Євробачення 2024 від України

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