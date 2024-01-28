Шоу-біз

Anka – Палала: що відомо про учасницю нацвідбору на Євробачення 2024 і про що пісня

Ірина Танасійчук, практикантка сайту 28 Січня 2024, 21:00
Anka Палала нацвідбір євробачення 2024
Фото: Instagram

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