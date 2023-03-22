Поет о силе и величии женщин: кто такая Blanca Paloma и какой перевод ее песни Еаеа

Каждый год Евровидение становится местом, открывающим для зрителя новые таланты. Так можно узнать о любимцах той или иной страны. К примеру, после представления всех конкурсантов Евровидения 2023 аудитория заинтересовалась испанской певицей Blanca Paloma, которая будет представлять страну на песенном конкурсе.
Кто такая Blanca Paloma и о чем ее песня Еаеа — рассказываем в материале.
Исполнительница Blanca Paloma (Бланка Палома) — 33-летняя испанская популярная певица. Женщина родилась в испанском городе Эльче.
В этом году она стала победительницей финала Benidorm Fest 2023 с песней Eaea. Певица будет представлять Испанию на 67-м песенном конкурсе Евровидения.
С общим результатом в 169 баллов ее конкурсный сингл Eaea обошел семь других конкурентов и занял первое место по результатам голосования как жюри, так и зрителей.
С общим результатом в 169 баллов ее конкурсный сингл Eaea обошел семь других конкурентов и занял первое место по результатам голосования как жюри, так и зрителей.
Это уже не первая ее попытка стать участницей Евровидения: в прошлом году Blanca Paloma принимала участие в Benidorm Fest 2022 с песней Secreto de agua, с которой заняла пятое место в финале конкурса.
Испания — одна из стран Большой пятерки, поэтому Blanca Paloma автоматически проходит в финал конкурса.
Песня Еаеа — о сильных женских предках, а также написана на честь бабушки певицы.
Ох, подойди ко мне, дитя моё.Ох, подойди ко мне, дитя моё,Спи рядом со мной,Ведь в моей груди есть укрытие,Укрытие для твоей тоски.
Я, я,Я, я,Я, я,Слёзы Нила,Бессонные ночи.
Дитя моё, когда я умру,Похорони меня на Луне,Я каждую ночь буду видеть тебяИ каждую ночь буду видеть тебя,Каждую ночь я буду видеть тебя,Каждую ночь, кроме одной.
Ох, подойди ко мне, дитя моё,О, моё дитя, мой малыш,Дитя моей любви,Что освещает меня ночьюСвоими солнечными глазами.
А вот что означает песня украинских конкурсантов на Евровидении 2023 года Heart of Steal, мы писали в нашем другом материале.
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