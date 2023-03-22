Співає про силу та велич жінок: хто така Blanca Paloma та який переклад її пісні Еаеа

Щороку Євробачення стає місцем, яке відкриває для глядача нові таланти. Так можна дізнатися про улюбленців тієї чи іншої країни. Наприклад, після представлення всіх конкурсантів Євробачення 2023 аудиторія зацікавилася іспанською співачкою Blanca Paloma, яка представлятиме країну на пісенному конкурсі.

Хто така Blanca Paloma та про що її пісня Еаеа — розповідаємо у матеріалі.

Хто така Blanca Paloma

Виконавиця Blanca Paloma (Бланка Палома) — 33-річна іспанська популярна співачка. Жінка народилася в іспанському місті Ельче.

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Цього року вона стала переможницею фіналу Benidorm Fest 2023 з піснею Eaea. Співачка представлятиме Іспанію на 67 пісенному конкурсі Євробачення.

З загальним результатом у 169 балів її конкурсний сингл Eaea обійшов сімох інших конкурентів та посів першу сходинку за результатами голосування як журі, так і глядачів.

Це вже не перша її спроба стати учасницею Євробачення: торік Blanca Paloma брала участь у Benidorm Fest 2022 з піснею Secreto de agua, з якою посіла п’яте місце у фіналі конкурсу.

Іспанія — одна з країн Великої п’ятірки, відтак Blanca Paloma автоматично проходить у фінал конкурсу.

Читати на тему Чим здивує Євробачення-2023: усі конкурсанти та їхні пісні Розповімо детальніше про Євробачення-2023: учасники яких країн та з якими піснями змагатимуться в пісенному конкурсі

Eaea: переклад пісні

Пісня Еаеа — про сильних жіночих предків, а також написана на честь бабусі співачки.

І куплет

Ох, підійди до мене, крихітко.

Ох, підійди до мене, дитино моя,

Спи поруч зі мною,

Адже в моїх грудях є укриття,

Укриття для твоєї туги.

Приспів

Я, я,

Я, я,

Я, я,

Сльози Нілу,

Безсонні ночі.

Дитя моє, коли я помру,

Поховай мене на Місяці,

Я щоночі бачитиму тебе

І щоночі бачитиму тебе,

Щоночі я бачитиму тебе,

Щоночі, крім однієї.

ІІ куплет

Ой, підійди до мене, дитино моя,

О, моя дитина, мій малюк,

Дитя моєї любові,

Що висвітлює мене вночі

Своїми сонячними очима.

А ось що означає пісня українських конкурсантів на Євробаченні 2023 Heart of Steal, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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