Шоу-біз

Співає про силу та велич жінок: хто така Blanca Paloma та який переклад її пісні Еаеа

Вікторія Мельник, редакторка сайту 22 Березня 2023, 12:00
Blanca Paloma
Фото: Instagram

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