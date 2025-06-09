Будет ли 4 сезон Джинни и Джорджия: вероятная дата выхода, актеры и сюжетные повороты

Сериал Джинни и Джорджия точно вернется — четвертый сезон уже официально подтвержден. Еще в 2023 году Netflix сделал смелый шаг и заказал сразу третий и четвертый сезоны.

Что известно об истории, продолжение которой не дает покоя миллионам фанатов, — рассказываем дальше.

Будет ли у сериала Джинни и Джорджия 4 сезон и когда выйдет продолжение

Конкретной даты премьеры пока нет, но есть много обнадеживающих новостей. Сценаристы уже начали готовить новый сезон — творческая команда вернулась к работе весной 2025 года.

А съемки, по всем прогнозам, должны начаться ближе к концу этого года. Поэтому с большой вероятностью можно ожидать, что:

Новые серии Джинни и Джорджия 4 сезона выйдут в конце 2026 или начале 2027 года. Придется немного подождать, но оно того стоит.

Сериал Джинни и Джорджия 4 сезон — что известно о сюжете

Создатели сериала обещают сделать сюжет еще более эмоциональным и запутанным. В последней серии третьего сезона выяснилось, что Джорджия беременна, но кто отец ее ребенка — загадка. Это может быть Пол или Джо, пока зрителям остается строить свои догадки.

Также интригует, что прошлое Джорджии снова вторгается в ее жизнь — на этот раз к ней явились родители, а еще бывший возлюбленный звонит из тюрьмы со странным предупреждением.

Это означает, что призраки детства и бурной молодости снова приближаются, и теперь их уже невозможно игнорировать.

В целом считается, что новый сезон глубже исследует тему повторяемости в жизни родителей и детей, когда дети невольно подражают их пути. К примеру, Джинни становится похожей на Джорджию. Сериал постепенно из драмы превращается в историю с большой психологической основой.

Актерский состав обещают оставить практически без изменений — на экране снова будут те же лица: Антонию Джентри (Дженни) и Браенн Гови (Джорджия). Они уже намекнули на предстоящие съемки и что их персонажи готовы пройти путь перемен и внутренней трансформации.

Если только планируешь посмотреть сериал Джинни и Джорджия: коротко об интриге

Джорджия — молодая мама с темным прошлым, постоянно убегающая от проблем, и с законом, в том числе. А ее дочь Джинни — умная девушка-подросток, пытающаяся найти себя.

Они переезжают в новый городок, где Джорджия надеется начать все с нуля. Но ее догоняют старые секреты — убийства, махинации и ложь.

Джинни узнает правду о маме и оказывается перед выбором: остаться в семье, где ее любят или сбежать от опасностей прошлого. А еще трудности с друзьями, любовью, школой, полицией… что будет дальше — смотри сам (-а).

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