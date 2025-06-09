Чи буде 4 сезон Джинні та Джорджія: ймовірна дата виходу, актори і сюжетні повороти

Серіал Джинні та Джорджія точно повернеться — четвертий сезон уже офіційно підтверджено. Ще у 2023 році Netflix зробив сміливий крок і замовив одразу третій і четвертий сезони.

Що відомо про історію, продовження якої не дає спокою мільйонам фанатів — розказуємо далі.

Чи буде у серіалу Джинні та Джорджія 4 сезон і коли вийде продовження

Конкретної дати прем’єри поки що немає, але є багато обнадійливих новин. Сценаристи вже почали готувати новий сезон — творча команда повернулася до роботи навесні 2025 року.

А зйомки, за усіма прогнозами, мають початися ближче до кінця цього ж року. Тому з великою ймовірністю можна очікувати, що:

Нові серії Джинні та Джорджія 4 сезону вийдуть наприкінці 2026 або на початку 2027 року. Доведеться трохи зачекати, але воно того варте.

Серіал Джинні та Джорджія 4 сезон — що відомо про сюжет

Творці серіалу обіцяють зробити сюжет іще більш емоційним та заплутаним. В останній серії третього сезону з’ясувалося, що Джорджія вагітна, але хто батько її дитини — загадка. Це може бути Пол або Джо, поки що глядачам лишається будували власні здогадки.

Також інтригує, що минуле Джорджії знову вдирається в її життя — на цей раз до неї заявилися батьки, а ще колишній коханий телефонує з в’язниці з дивним попередженням.

Це означає, що привиди дитинства та бурхливої молодості знову наближаються, і тепер уже неможливо їх ігнорувати.

Загалом вважається, що новий сезон глибше дослідить тему повторюваності в житті батьків та дітей, коли діти мимоволі наслідують їхній шлях. Приміром, Джинні стає схожою на Джорджію. Серіал поступово з драми перетворюється на історію з великим психологічним підґрунтям.

Акторський склад обіцяють залишити практично без змін — на екрані знову будуть ті ж самі обличчя: Антонію Джентрі (Джинні) та Браєнн Гові (Джорджія). Вони вже натякнули на зйомки, і що їхні персонажі готові пройти шлях змін і внутрішньої трансформації.

Якщо тільки плануєш подивитися серіал Джинні та Джорджія: коротко про інтригу

Джорджія — молода мама з темним минулим, яка постійно втікає від проблем, і з законом зокрема теж. А її дочка Джинні — розумна дівчина-підліток, яка намагається знайти себе.

Вони переїжджають у нове містечко, де Джорджія сподівається почати все з нуля. Але її наздоганяють старі секрети — вбивства, махінації й брехня.

Джинні дізнається правду про маму та опиняється перед вибором: залишитися у сім’ї, де її люблять або втекти від небезпеки минулого. А ще труднощі з друзями, коханням, школою, поліцією… що буде далі — дивися сам (-а).

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