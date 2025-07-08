Чем закончился сериал Игра в кальмара: удалось ли игроку 456 прекратить ужасы

Последний 3 сезон Игры в кальмара вызвал шквал обсуждений в сети. Некоторые не удивлены завершением, а некоторые возмущаются, ведь ожидали другого. Если ты еще не досмотрел (-ла) сериал, но хочешь быть в курсе сюжета, тогда читай, чем закончился сериал Игра в кальмара. (Внимание! Спойлеры!)

Чем закончился третий сезон Игры в кальмара

Если ты смотрел (-а) второй сезон, то помнишь, что там была беременная женщина — игрок 222. В третьем сезоне она во время игр рождает девочку. Но мать не доживает до финала, она просит Сон Ги Хуна, игрока 456, заботиться о ней. Поэтому ребенок продолжает участие в играх под номером матери 222.

В последней игре, состоявшей из трех башен, остались только: Сон Ги Хун (участник 456), новорожденный ребенок (№222) и его отец — игрок 333. Отец ребенка хотел пожертвовать им и сохранить себе жизнь, но Сон Ги Хун этого не позволил.

В ожесточенной схватке между мужчинами Ги Хун убивает Мён Ги, но обнаруживает, что смерть не засчитана — он забыл нажать кнопку завершения раунда.

Игрок понимает, что только ребенок победит. Он решает отказаться от своей жизни, сохранив детскую. В завершающей сцене он произносит: “Мы не кони. Мы — люди” — и прыгает с башни, пожертвовав собой ради новой надежды.

Малыш остался единственным участником после того, как Сон Ги Хун сознательно выбрал смерть. Это символизирует надежду, новое начало и передачу эстафеты следующему поколению. Кстати, ребенка и сумму выигрыша оставили детективу — брату Ин-Хо.

А сам Ин-Хо (Front Man) уничтожает арену игры, спасает ребенка и впоследствии навещает дочь Ги Хуна в Лос-Анджелесе, передавая ей сумку с выигрышем и олимпийку отца в крови.

Также в Лос-Анджелесе Ин-Хо видит Кейт Бланшетт в качестве нового рекрутера игр. Она играет на улице с мужчиной — это намек от разработчиков сериала на расширение игры в США.

Кстати, в конце мы тоже видим как снайпер 11 находит свою дочь. А брат игрока 67 с первого сезона наконец-то встречает своих родителей, которые были в Северной Корее.

Многие ищут информацию, будет ли 4 сезон Игры в кальмара, ведь мы видим намек на продолжение в США.

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