Истории несокрушимых творцов в разрушенных городах: новый украинский фильм Спомин на майбутнє

Украинцы хотят рассказывать свою историю борьбы всему миру, а главное — сохранить память для следующих поколений. Один из лучших способов это сделать — снять фильм.

Украинский режиссер Семен Горов создал новую концептуальную документальную картину Спомин на майбутнє.

Короткометражный фильм рассказывает об украинских творцах и их творчестве в родных городах во время войны. Цель этого проекта — помочь творческим личностям и поддержать их в сопротивлении, которое они оказывают.

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Спомин на майбутнє: о чем фильм

В картине изображены короткие истории творцов с помощью танцев и музыки. События фильма происходят в городах, пострадавших от войны. В них герои не перестают мечтать и нести свои творческие миссии.

Семен Горов рассказал, что на создание фильма его вдохновило одноименное музыкальное произведение украинского композитора, героя Украины Игоря Поклада. Он стал одним из героев фильма.

Композитор с женой две недели просидели без света, еды и воды в подвале своего дома в оккупированном Ворзеле, а в его дворе в это время стояло семь вражеских танков.

— Говорят, что каждое испытание включает в себя подарок. Главное — не просмотреть его и принять.

Война разрушает жизнь и искусство, но в этих мучениях рождается новое искусство, новая жизнь! — отмечает режиссер.

По его словам, фильм посвящен героическому народу Украины. Кадры для кинокартины снимали в Харькове, Одессе, Ворзеле и Ирпене. Герои фильма не уехали из своих городов, потому что считают, что именно таким образом они и сопротивляются.

— Среди страшных последствий попыток уничтожить мирные города нашей страны восточным соседом, в развалинах Харькова, Одессы, Киева и других наших прекраснейших городов, прорастают побеги жизни в воплощении несокрушимых творцов, — комментирует соавтор сценария Маруся Лиманская.

Сейчас команда преследует цель сделать так, чтобы фильм принял участие в международных фестивалях.

Тизер фильма Спомин на майбутнє

Украинцы рассказывают в фильмах о боях в самых горячих точках и человеческих судьбах. Ранее Мстислав Чернов в своем интервью рассказал о фильме 20 дней в Мариуполе.

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