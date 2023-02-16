Истории несокрушимых творцов в разрушенных городах: новый украинский фильм Спомин на майбутнє

Украинцы хотят рассказывать свою историю борьбы всему миру, а главное — сохранить память для следующих поколений. Один из лучших способов это сделать — снять фильм.
Украинский режиссер Семен Горов создал новую концептуальную документальную картину Спомин на майбутнє.
Короткометражный фильм рассказывает об украинских творцах и их творчестве в родных городах во время войны. Цель этого проекта — помочь творческим личностям и поддержать их в сопротивлении, которое они оказывают.
В картине изображены короткие истории творцов с помощью танцев и музыки. События фильма происходят в городах, пострадавших от войны. В них герои не перестают мечтать и нести свои творческие миссии.
Семен Горов во время съёмок
Семен Горов рассказал, что на создание фильма его вдохновило одноименное музыкальное произведение украинского композитора, героя Украины Игоря Поклада. Он стал одним из героев фильма.
Композитор с женой две недели просидели без света, еды и воды в подвале своего дома в оккупированном Ворзеле, а в его дворе в это время стояло семь вражеских танков.
— Говорят, что каждое испытание включает в себя подарок. Главное — не просмотреть его и принять.
Война разрушает жизнь и искусство, но в этих мучениях рождается новое искусство, новая жизнь! — отмечает режиссер.
Война разрушает жизнь и искусство, но в этих мучениях рождается новое искусство, новая жизнь! — отмечает режиссер.
По его словам, фильм посвящен героическому народу Украины. Кадры для кинокартины снимали в Харькове, Одессе, Ворзеле и Ирпене. Герои фильма не уехали из своих городов, потому что считают, что именно таким образом они и сопротивляются.
— Среди страшных последствий попыток уничтожить мирные города нашей страны восточным соседом, в развалинах Харькова, Одессы, Киева и других наших прекраснейших городов, прорастают побеги жизни в воплощении несокрушимых творцов, — комментирует соавтор сценария Маруся Лиманская.
Сейчас команда преследует цель сделать так, чтобы фильм принял участие в международных фестивалях.
Украинцы рассказывают в фильмах о боях в самых горячих точках и человеческих судьбах. Ранее Мстислав Чернов в своем интервью рассказал о фильме 20 дней в Мариуполе.
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