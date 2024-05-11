Как голосовать в финале Евровидения-2024: инструкция и нововведения в правилах

Сегодня, 11 мая 2024, в 22:00 по киевскому времени, начнется финал Евровидения-2024. Миллионы зрителей уже приготовили свои телефоны, ведь линии для голосования в тех странах, которые не участвуют в Евровидении — уже открыты.

Как голосовать на Евровидении-2024, рассказываем дальше в материале.

Евровидение 2024: как голосовать в Украине

Правила голосования на Евровидении-2024 несколько изменились, однако одно неизменно: голосовать можно только за участников из других стран, за своих кандидатов голоса отдавать нельзя.

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Также, из-за дисквалификации Нидерландов, голосовать за №5 нельзя. Такие голоса не будут засчитаны, но плата за голос снимется.

Голосовать за своих фаворитов из тех стран, которые участвуют в Евровидении-2024, можно отправив СМС на соответствующий номер. Линии для голосования объявят во время прямого эфира, а голосования будут открытыми сразу после первого выступления конкурсанта в финале Евровидения-2024.

Однако голосовать уже можно жителям тех стран, которые не участвуют в Евровидении в этому году — их список мы публиковали раньше. Это обновление нынешних правил.

Голосовать из стран, не участвующих в Евровидении, можно через сайт esc.vote или в официальном приложении Евровидения (Eurovision Song Contest).

Евровидение 2024: как голосовать в Европе

Если ты проживаешь за границей и живешь в одной из стран-участниц Евровидения, то можешь голосовать за представительниц Украины — Jerry Heil и Alyona Alyona — через сайт, звонком или СМС за №2.

Ранее мы рассказывали тебе, о чем песня победительниц Нацотбора на Евровидение 2024 Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria.

Фото: Eurovision Song Contest.

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