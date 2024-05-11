Як голосувати у фіналі Євробачення-2024: інструкція та нововведення у правилах

Сьогодні, 11 травня 2024 року, о 22:00 за київським часом, розпочнеться фінал Євробачення-2024. Мільйони глядачів уже наготували свої телефони, адже лінії для голосування у тих країнах, які не беруть участі у Євробаченні — вже відкриті.

Як голосувати на Євробаченні-2024, розповідаємо далі у матеріалі.

Євробачення 2024: як голосувати в Україні

Правила голосування на Євробаченні-2024 дещо змінилися, однак одне є незмінним: голосувати можна лише за учасників з інших країн, за своїх кандидатів голоси віддавати не можна.

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Також, через дискваліфікацію Нідерландів, голосувати за №5 не можна. Такі голоси не будуть зараховані, але плата за голос зніметься.

Голосувати за своїх фаворитів з тих країн, що беруть участь у Євробаченні-2024, можна надіславши СМС за відповідний номер. Лінії для голосування оголосять під час прямого ефіру, а голосування буде відкритим одразу після першого виступу конкурсанта у фіналі Євробачення-2024.

Однак, голосувати вже можна жителям тих країн, які не беруть участі у цьогорічному Євробаченні — їхній список ми публікували раніше. Це оновлення цьогорічних правил. Лінії для голосування у цих країнах уже відкриті.

Голосувати з країн, які не беруть участі в Євробаченні, можна через сайт esc.vote або в офіційному додатку Євробачення (Eurovision Song Contest).

Євробачення 2024: як голосувати в Європі

Якщо ти проживаєш за кордоном і живеш в одній із країн-учасниць Євробачення, то можеш голосувати за представниць з України — Jerry Heil та Alyona Alyona — через сайт, дзвінком або СМС за №2.

Раніше ми розповідали тобі, про що пісня переможниць Нацвідбору на Євробачення 2024 Alyona Alyona і Jerry Heil — Teresa & Maria.

Фото: Eurovision Song Contest.

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