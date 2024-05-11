Когда финал Евровидения-2024: во сколько и где смотреть трансляцию

Ежегодно в Европе проходит песенный конкурс Евровидение. Страны выбирают артистов, которые будут представлять их и соревноваться за победу.
Евровидение проходит в стране прошлогоднего победителя, поэтому для стран это возможность заработать, ведь будет работать туристическая сфера. Кроме этого, растет узнаваемость страны, больше людей узнают о ее культуре и традициях.
Мы расскажем, когда финал Евровидения-2024 и где его смотреть.
68-й песенный конкурс Евровидение, участие в котором примут представители 37 стран, состоится в мае в шведском городе Мальме.
Финал Евровидения-2024 пройдет в Мальме на стадионе Malmö Arena 11 мая в 21:00 по центральноевропейскому времени (в 22:00 по киевскому времени).
Финал Евровидения-2024 пройдет в Мальме на стадионе Malmö Arena 11 мая в 21:00 по центральноевропейскому времени (в 22:00 по киевскому времени).
Полуфиналы Евровидения-2024 также проведут на стадионе Malmö Arena 7 и 9 мая. Чтобы узнать, какие страны будут выступать в первом и втором полуфиналах, проводят жеребьевку.
В финале конкурса сразятся 20 победителей полуфиналов и страны “большой пятерки” (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания, ведь они основательницы конкурса), а также Швеция как победительница Евровидения-2023.
Традиционно посмотреть финал конкурса Евровидение можно будет на нескольких платформах:
Если ты собираешься голосовать во время песенного конкурса, хотим рассказать тебе об изменениях на Евровидении-2024.
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